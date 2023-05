Migration nach Europa – Baume-Schneider über Flüchtlingsrücknahme: «Italiens Blockade wird Monate anhalten» Die Justizministerin sieht bei der Rücknahme von Flüchtlingen durch Italien «keine Bewegung». Nun will sie verhandeln.

«Ich werde mich demnächst mit Innenminister Matteo Piantedosi treffen», so Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider. Foto: Keystone

Italiens Blockade bei der Flüchtlingsrücknahme wird laut Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider wohl noch Monate andauern. «Ich sehe jedenfalls keine Anzeichen dafür, dass sich etwas bewegt», sagte sie. Nun will sie verhandeln.

«Der Druck an Italiens Südgrenze ist enorm, weshalb die Haltung teilweise verständlich ist», sagte Baume-Schneider in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Die Schweiz habe Italien in etwa 300 Fällen um eine Rückübernahme ersucht. In rund 40 Fällen sei die Zuständigkeit allerdings wieder an die Schweiz übergegangen, weil sechs Monate verstrichen sind.

Von zusätzlichem Druck auf Italien hält die Justizministerin nichts. «Wir müssen mit Italien eine Lösung im Gespräch finden. Ich werde mich demnächst mit Innenminister Matteo Piantedosi treffen», kündigte sie an.

«Es sind viele Leute unterwegs, die aus ökonomischen Gründen nach Europa kommen wollen. Sie haben keinen Anspruch auf Asyl.»

Das Treffen soll in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, wie das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte. Besprochen werden sollen demnach aktuelle Themen der Migrationspolitik, aber auch der Polizeizusammenarbeit. In diesem Zusammenhang stünden auch die aktuellen Probleme in der Dublin-Zusammenarbeit.

Dublin-Reform vor Europawahlen

Die Schweiz und die europäischen Partner hätten Interesse daran, die Reform des Dublin-Systems noch vor den Wahlen für das Europäische Parlament im Frühjahr 2024 voranzubringen, so Baume-Schneider. Nach dem bisherigen Dublin-System wäre eigentlich das Land der Erstaufnahme für die Asylverfahren zuständig.

Baume-Schneider plädierte im Interview bezüglich der Dublin-Reform für schärfere Kontrollen an den Schengen-Aussengrenzen. «Es sind viele Leute unterwegs, die aus ökonomischen Gründen nach Europa kommen wollen. Sie haben keinen Anspruch auf Asyl. Da muss man konsequent sein.» Die Solidarität bei der Verteilung der Aufgenommen unter den europäischen Ländern müsse im Gegenzug verbessert werden.

SDA/step

