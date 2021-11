Die Verhandlungen um einen neuen Gesamtarbeitsvertrag im Bauhauptgewerbe, der ab Anfang 2023 gelten soll, beginnen zwar erst im kommenden Frühling. Das Säbelrasseln der Sozialpartner, also der Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, hat aber schon begonnen. Besonders laut ist es aufseiten des Baumeisterverbands, der die Arbeitgeber vertritt: Er ist mit dem aktuellen Zustand nicht zufrieden.

Nicht nur hat der Verband in den vergangenen Wochen mehrere Beiträge auf seiner Internetseite aufgeschaltet, die sich kritisch mit dem aktuellen Vertrag und den darin festgesetzten Mindestlöhnen auseinandersetzen. Sondern er hat auch eine Studie in Auftrag gegeben, die ihn in seiner Argumentation stützen soll, und sie dieser Zeitung zur Publikation zur Verfügung gestellt.

Autor des Papiers ist George Sheldon, emeritierter Arbeitsmarktökonom an der Universität Basel und in der Schweiz eine der profiliertesten Stimmen auf diesem Gebiet. Sheldons Fazit nach der Analyse von Lohndaten der vergangenen 17 Jahre lautet: Ein vertragsloser Zustand würde sich wohl weder auf die Umsätze noch auf die Margen der Unternehmen negativ auswirken.

Ein Wegfall der Mindestlöhne könnte im aktuellen Umfeld mit hoher Bautätigkeit im Schnitt sogar einen positiven Effekt auf die Löhne haben, schreibt Sheldon. Allerdings bestünde dann für die Baumeister die Gefahr, dass ausländische Konkurrenten mit deutlich tieferen Löhnen im Schweizer Markt mitböten. Heute müssen sich diese an den Mindestlöhnen in der Schweiz orientieren.

Mit der neuen Studie will die Spitze des Baumeisterverbands an der Delegiertenversammlung vom Mittwoch und Donnerstag den Mitgliedern aufzeigen, dass sie einen vertragslosen Zustand als Option sieht.

«Viele Baumeister sehen einen Gesamtarbeitsvertrag als gottgegeben an», sagt Baumeisterpräsident Gian-Luca Lardi. «Wir wollen unseren Mitgliedern mit der Studie dagegen aufzeigen, dass die Branche auch in einem vertragslosen Zustand gut weiterproduzieren könnte.»

Insbesondere die vielen administrativen Vorgaben im aktuellen Vertrag sind den Arbeitgebern ein Dorn im Auge. Lardi nennt als Beispiel die Erfassung der Arbeitszeit.

Mindestens so stark wie als beabsichtigtes Zeichen gegen innen dürfte das Signal der Baumeister allerdings auch an die Gegenseite in den Vertragsverhandlungen, also die Gewerkschaften, gerichtet sein. «Wir schaffen uns so Optionen», sagt Lardi. «Wir gehen zwar mit dem Ziel in die Gespräche, uns auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag zu einigen. Aber wenn das nicht gelingt, müssen wir wissen, was die Alternative wäre.»