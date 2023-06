Rümlang – Baumgartner gewinnt Gold und Silber für die Schweiz Der Weltcup mit der Armbrust auf die 30 Meter-Distanz ist eröffnet. Erste Station war München, wo sich die Weltspitze mit zwei Weltcup-Wettkämpfen stellte. Markus Roth

Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze für die Schweiz: Joëlle Baumgartner, ASV Rümlang, (links) und Ramona Bieri, ASG Frutigen. Foto: zvg

Joëlle Baumgartner (ASV Rümlang) hatte als Mitglied des Swiss Crossbow Teams ebenfalls anzutreten und überzeugte bereits im Eröffnungswettkampf, der über 30 Schüsse in der Stehend- und 30 Schüsse in der Kniend-Stellung führte, mit einer überragenden Leistung. Sie liess die gesamte Konkurrenz in diesem Open-Class Wettbewerb (Frauen und Männer starten in derselben Kategorie) hinter sich und konnte sich als Weltcup-Siegerin und Goldmedaillen-Gewinnerin feiern lassen.

Ihre Teamkollegin Ramona Bieri (ASG Frutigen) folgte ihr auf dem Fusse und liess sich Silber umhängen.

Am zweiten Wettkampftag konnten Baumgartner und Bieri an den Leistungen des Vortages anknüpfen und wiederum einen beeindruckenden Wettkampf abliefern. In diesem zweiten Weltcup-Wettbewerb mussten sie sich dann aber von Thomas Debenne (Frankreich) geschlagen geben. Dennoch standen beide Frauen wiederum auf dem Podest. Baumgartner gewann Silber und Bieri durfte die Bronzemedaille entgegen

nehmen.

