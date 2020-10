Neue Klassenzimmer in Opfikon – Baustart für Schulhaus im Glattpark Am Montag beginnen die Bauarbeiten für die neue Schulanlage Glattpark. Nach den Sommerferien 2023 soll der Neubau eröffnet werden. Alexander Lanner

Nach den Sommerferien 2023 soll im neuen Schulhaus Glattpark unterrichtet werden. Visualisierung: PD

Es tut sich was in Sachen Schulhaus Glattpark. Auf der Parzelle, wo künftig die neue Schulanlage zu stehen kommen wird, starten am Montag die ersten Bauarbeiten. Wie die Stadt Opfikon mitteilt, werden in der ersten Woche die Amphibien umgesiedelt und das Wasser auf der Fläche abgepumpt. Anschliessend beginnen die lärmintensiven Arbeiten, wie beispielsweise die Pfählungen. Diese sollen bis Anfang 2021 abgeschlossen werden.