Strasse in Dielsdorf wird saniert – Baustelle an zwei Wochenenden Der Kanton macht den Belag der Schwenkelbergstrasse neu. Es kommt zu Einschränkungen im Verkehr. Fabian Boller

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf der Schwenkelbergstrasse finden die Bauarbeiten am Wochenende statt. Bild: Archiv

Das kantonale Tiefbauamt muss Schäden am Belag an der Kreuzung Schwenkelberg- und Ruchwiesenstrasse beheben. Da die Schwenkelbergstrasse während der Woche stark befahren ist, werden diese Bauarbeiten an zwei Wochenenden ausgeführt:

Samstag/Sonntag, 5./6. September

Samstag/Sonntag 19./20. September

Belagsarbeiten erfordern trockenes Wetter. Bei Regen würden die Arbeiten auf das nächstmögliche Wochenende verschoben.

Während den Bauarbeiten müssen einzelne Fahrspuren gesperrt werden. Die Fahrbeziehungen auf der Schwenkelbergstrasse bleiben erhalten, und die Zufahrten zum Polizeiposten der Kantonspolizei, allen Geschäften und Unternehmen sind jederzeit gewährleistet. Die Einfahrt in die Ruchwiesenstrasse (Polizeiposten, Einkaufszentrum und Industriegebiet) ist jedoch nur vom Kreisel Wehntalerstrasse her möglich, und die Wegfahrt aus der Ruchwiesenstrasse kann nur Richtung Kreisel Niederhaslistrasse erfolgen.

Die Bushaltestellen «Ruchwiesen» sind am zweiten Wochenende in beide Fahrtrichtungen aufgehoben. Ersatzhaltestellen werden in der Niederhaslistrasse eingerichtet (siehe Plan). Die Fussgänger- und Veloverbindungen sind mit temporären Einschränkungen gewährleistet.