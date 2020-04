Zwischen Otelfingen und Wettingen – Baustelle erschwert die Fahrt durchs Furttal Wegen Bauarbeiten an der Landstrasse in Otelfingen wird der Verkehr ab dem 4. Mai einspurig geführt. Im Juli wird die Strasse während rund zwei Wochen komplett gesperrt. Anna Bérard

Die Hauptverkehrsachse durch das Furttal führt durch Otelfingen. Foto: Archiv, Johanna Bossart

Das kantonale Tiefbauamt beginnt am Montag, 4. Mai, mit Bauarbeiten an der Landstrasse in Otelfingen. Wie das Amt in einer Mitteilung schreibt, wird der Belag der Fahrbahn sowie des Rad- und Gehwegs erneuert. Zudem werden neue Entwässerungsleitungen eingebaut und eine neue Rohranlage für die Datenübermittlung verlegt.

In einer ersten Bauphase wird der Verkehr einspurig durch die Baustelle geführt. Der Rad- und Gehweg bleibt offen. Während dieser Bauphase werden Leitungsquerungen in der Landstrasse erstellt und die seitlichen Randabschlüsse ergänzt.

Im Juli komplett gesperrt

In einer zweiten Bauphase ist die Landstrasse zweispurig befahrbar. Im Baustellenbereich muss die Fahrbahn jedoch verengt werden, hält das Tiefbauamt fest. Dann gilt es die Kabelrohranlage zu bauen und den Rad- und Gehweg zu erneuern. Der Velo- und Fussgängerverkehr werden über Gemeindestrassen nördlich der Landstrasse umgeleitet.

Für die Belagsarbeiten zum Schluss der Bauzeit wird der betroffene Strassenabschnitt schliesslich vollständig gesperrt. Laut dem Tiefbauamt wird die Vollsperrung voraussichtlich von Mitte bis Ende Juli dauern.