Rückrunden-Start in der Bundesliga – Bayern muss Junioren einfliegen, um überhaupt spielen zu können Trotz neun Coronafällen im Team und diversen weiteren Absenzen muss Bayern München heute gegen Gladbach antreten. Trainer Nagelsmann findet das reizvoll. Sebastian Fischer

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann muss improvisieren – «rumheulen» will er deswegen aber nicht. Foto: Frank Hoermann (Keystone)

Zum Unternehmensportfolio des FC Bayern zählt auch ein Reisebüro. «Die Reiseprofis von FC Bayern Tours», so nennen sie sich selbst auf ihrer Homepage, organisieren zum Beispiel auch Geschäftsreisen. Dass so etwas wie die dort beworbenen «massgeschneiderten Lösungen» fürs «Travel-Management» allerdings einmal nötig sein würden, um einen Kader für ein Bundesligaspiel zusammenzubekommen, damit hätten wohl selbst die Reiseprofis nicht gerechnet.

Am Donnerstag landeten jedenfalls die Nachwuchsspieler Arijon Ibrahimovic und Paul Wanner, beide 16 Jahre alt, am Münchner Flughafen. Sie waren kurzfristig aus einem Trainingslager mit der deutschen U-17-Nationalmannschaft in Spanien abgereist, um noch am Vormittag mit der Profimannschaft das Abschlusstraining zu absolvieren. Informationen von «Sport1» zufolge hatten sie vor der vom FC Bayern organisierten Autofahrt zur Säbener Strasse die Fussballschuhe schon in der Hand.