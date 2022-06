Nach mutigem Kampf gegen den Krebs – BBC-Podcasterin Deborah James gestorben In Grossbritannien hat der Krebstod der populären 40-Jährigen grosse Trauer und Anteilnahme ausgelöst. Sie hatte eine Millionensumme an Spendengeldern eingetrieben.

Äusserst populär im Königreich: Deborah James erhielt 2019 eine Auszeichnung für den besten Podcast. Foto: Ian West (PA/AP/Keystone/12. März 2019)

BBC-Podcasterin Deborah James hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Die 40-Jährige, die mit ihrer Online-Kampagne eine Millionensumme an Spenden für die Krebsforschung eintrieb, sei am Dienstag «friedlich» gestorben, teilte ihre Familie im Online-Netzwerk Instagram mit.

Sie «war eine Quelle der Inspiration und wir sind enorm stolz auf sie, ihre Arbeit und ihr Engagement», hiess es in der Mitteilung. Die 40-Jährige hinterlässt zwei Kinder im Alter von zwölf und 14 Jahren.

James hatte jahrelang gegen ihre Darmkrebserkrankung gekämpft, Mitte Mai teilte sie mit, dass sie nun palliativmedizinisch betreut werde. Ein paar Tage später verlieh ihr die britische Königin Elizabeth II. für ihre «unermüdliche Kampagne» gegen Krebs den Ehrentitel «Dame». Prinz William überbrachte ihr die dazu gehörige Medaille persönlich.

James hatte es sich nach ihrer Krebsdiagnose 2016 zum Ziel gemacht, vor ihrem Tod 250’000 Pfund (zirka 289’000 Franken) an Spenden für den Kampf gegen die Krankheit einzutreiben. Dank ihrer Kampagne in Online-Netzwerken sammelte sie jedoch binnen weniger Wochen fast sieben Millionen Pfund (ungefähr 8,1 Millionen Franken) ein.

Auch der Premier und die Royals würdigen James

Auch mit ihrem sehr beliebten BBC-Podcast «You, Me And The Big C» (Du, ich und das grosse C) lenkte James die Aufmerksamkeit auf das Thema, wobei das «C» für «cancer», also Krebs, stand. Ausserdem schrieb James ein Buch über ihre Krankheit.

In Online-Netzwerken reagierten viele Nutzer und Nutzerinnen betroffen auf die Nachricht von James› Tod und lobten ihre Arbeit. Auch der britische Premierminister Boris Johnson meldete sich via Twitter zu Wort. «Ich bin schrecklich traurig, vom Tod von Dame Deborah James zu hören», schrieb er. «Welche Quelle der Inspiration sie für so viele Menschen war.» Dank ihres Engagements würden «zahlreiche Leben» gerettet werden.

Prinz William und seine Frau Kate würdigten die Verstorbene ebenfalls. «Deborah war eine Quelle der Inspiration, von einem unerschütterlichen Mut, deren Erbe fortbestehen wird», erklärte das Paar.

Deborah James liess auf ihrem Instagram-Kanal Bowelbabe eine letzte Nachricht mit Ratschlägen veröffentlichen. Sie schrieb: «find a life worth enjoying; take risks; love deeply; have no regrets; and always, always have rebellious hope. And finally, check your poo – it could just save your life.»

Zu Deutsch etwa: «Finde ein Leben, dass du geniessen kannst; gehe Risiken ein; liebe von ganzem Herzen; bereue nichts; und habe immer, immer eine rebellische Hoffnung. Und schließlich, kontrolliere deine Kacke – das könnte dir möglicherweise das Leben retten.»

AFP/fal

