Boxen: Meisterschafts-Erfolge – BC Glattbrugg untermauert seine Vormachtstellung Vier Einzel-Goldmedaillen und der Mannschafts-Pokal – die Deutschschweiz- und Tessiner Meisterschaften in Wil SG haben sich zu einem weiteren Erfolgskapitel des BC Glattbrugg entwickelt. tto/red.

Die Glattbrugger Mihael Zivkovic (von links), Manuel Motondo, José Rodriguez, Ana Marija Milisic, Rajko Bojanic (Cheftrainer), Timur Topcu (Trainer), Milos Paunovic posieren nach den erfolgreichen Meisterschafts-Kämpfen in Wil mit ihren Medaillen, dem Mannschafts-Pokal für die beste Teamleistung und Andreas Anderegg, dem Verbandspräsidenten von Swiss Boxing. Foto: PD

Eine Kämpferin und fünf Kämpfer des Boxcenter Glattbrugg traten an den Meisterschaften des grösseren Teils des Landes in der Sporthalle der Kantonsschule von Wil SG an. Von ihnen zog ein Quintett in den Final seiner jeweiligen Klasse ein. Nur ein Unterländer unterlag, sodass am Ende in 4 von insgesamt 21 Kategorien die Goldmedaille an das BC Glattbrugg ging. Damit schnitt insgesamt der Unterländer Verein erfolgreichsten ab und wurde zum bereits dritten Mal Deutschschweizer und Tessiner Mannschafts-Meister.

Dabei verlief der erste Final gar nicht nach Glattbrugger Gusto. Der 14-jährige José Rodriguez traf auf den Luzerner Ledion Berisha. Beide wurden im Vorjahr in verschiedenen Kategorien jeweils Nachwuchs-Schweizermeister. Nun begegneten sie sich in der Kategorie Junioren bis 57 Kilogramm. Rodriguez gelang es, Druck aufzubauen und das Kampfgeschehen nach und nach zu diktieren. Der Glattbrugger entschied die ersten zwei der drei Runden für sich. Doch kurz vor Ende der letzten Runde fing seine Nase zu bluten an, woraufhin der Ringrichter den Kampf abbrach. Dem Reglement entsprechend, ging der Sieg damit an den Gegner.

In der Kategorie Jugend bis 86 Kilogramm stieg Milos Paunovic ebenfalls gegen einen Luzerner in den Ring. Es war bereits das zweite Mal, dass er auf Nikola Saric traf. Vor fast einem Jahr hatte er das Duell vorzeitig für sich entschieden. Dieses Mal sollte es jedoch über die Runden gehen. Nach einem intensiv geführten Kampf setzte sich der grossgewachsene Paunovic gegen seinen Kontrahenten einstimmig nach Punkten durch.

Milisic landet Favoritinnen-Sieg

Ana Marija Milisic, die einzige Frau im Unterländer Team, trat in der Kategorie bis 63 Kilogramm an. Als Athletin des Schweizer Nationalkaders hatte sie eine Woche zuvor an einem internationalen Turnier in Lille gewonnen. Daher ging sie an der Deutschschweiz- und Tessiner Meisterschaft gegen die Frauenfelderin Laura Ullrich als klare Favoritin in den Final. Dieser Rolle wurde sie vollauf gerecht und beendete die einseitige Partie vorzeitig in der 1. Runde. «Man darf keine Athletin unterschätzen. Schon die Tatsache, dass sie sich trotz des Erfahrungsunterschieds dem Kampf gestellt hat, verdient Respekt», kommentierte Milisic hernach. «Für mich war es wiederum eine gute Vorbereitung für meinen nächsten Einsatz auf internationalem Niveau.»

Im Halbschwergewicht bis 80 Kilogramm besiegte Manuel Motondo seinen Kontrahenten Leander Heinzmann aus Bern ebenfalls vorzeitig. Bereits von Beginn der ersten Runde an setzte er den Berner unter Druck und landete gute Treffer. Auch im zweiten Rundgang griff er kontrolliert, aber effizient an und vermochte immer wieder harte Hände ins Ziel zu bringen. So blutete Heinzmanns Nase bald stark, sodass der Kampf abgebrochen wurde und die Goldmedaille an Motondo ging.

Zivkovics erfolgreiches Comeback

Nach einer mehrjährigen Pause stieg Mihael Zivkovic erstmals für das BC Glattbrugg in den Ring. Der Schwergewichtler hatte seinen letzten Kampf im Jahr 2018 absolviert. Trotzdem übernahm er gegen seinen Gegner Ivan Caleta vom Boxing Club March rasch das Zepter. Zivkovic bereitet seine Schläge geschickt vor und landete immer wieder harte Treffer. So gewann er den Kampf verdientermassen nach Punkten.

«Natürlich ist es immer eine grosse Freunde, wenn das gesamte Team solche Ergebnisse erzielen kann», befand Glattbrugss Cheftrainer Rajko Bojanic nach dem Turnier. «Es zeigt uns auch, dass unsere Arbeit Früchte trägt.» Mit dem Einsatz und den Leistungen der Glattbrugger Aktiven sei er sehr zufrieden, lobte Bojanic, der zusammen mit seinem Trainerkollegen Timur Topcu bereits den dritten Mannschafts-Pokal an den Deutschschweiz- und Tessiner Meisterschaften feierte.

