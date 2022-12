Menschen im Unterland – Beat Heri (74), Mandolinenspieler aus Neerach 74 ist Beat Heri, und seit dem Teenageralter beschäftigt er sich mit Musik. Was jetzt noch komme, sei Zugabe, sagt er. Sibylle Meier

Musiker Beat Heri ist auch Präsident der Swiss Bluegrass Music Association. Foto: Sibylle Meier

Im Restaurant Kaserne in Bülach findet jeden zweiten Freitag im Monat eine Bluegrass- und Old-Time-Jamsession statt. Rund 10 bis 15 Musikerinnen und Musiker improvisieren zusammen mit der Band Big Stone, die den Anlass organisiert. «Die Freude der Zuschauer stimmt mich jeweils besonders fröhlich», sagt Bandmitglied Beat Heri.

Er spielt nicht nur leidenschaftlich Mandoline, sondern ist auch Präsident der Swiss Bluegrass Music Association und unter anderem zuständig für den Newsletter der SBMA, der vierteljährlich publiziert wird. Rund 20 Jahre war er zudem für das Old Time Country Festival in Winkel mitverantwortlich. Die Freude an Musik entdeckte der Neeracher im Teenageralter, als er sich in einer Schülergruppe mit der Stilrichtung Skiffle befasste. Dort spielte er ein Tenor-Banjo. Der heute 74-Jährige ist mit Musik und Leben gefüllt. «Alles, was jetzt noch kommt, ist eine Zugabe», ergänzt Beat Heri zufrieden.

