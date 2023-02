Menschen im Unterland – Beat Jäger, Musiker aus Leidenschaft aus Bülach Beat Jäger aus dem Bülacher Weiler Nussbaumen hört man mitunter. Dann nämlich, wenn er auf einem Bänkli Schwyzerörgeli spielt. Raisa Durandi

02.02. Beat Jäger, Mensch im Unterland, aus Bülach. Foto: Raisa Durandi

«Musik ist gut für Leib und Seele.» Das ist das Motto von Beat Jäger. Der 73-Jährige ist in Bülach als Sohn eines Coiffeurmeisters im «Pöschtli» aufgewachsen. Fussball, Tennis und Guggenmusik waren früher seine Hobbys. Bei der Musikgruppe Brunngässler war er Gitarrist.

Mit 60 Jahren hat er angefangen, Schwyzerörgeli zu üben. «Es ist ein schwieriges Instrument», meint Jäger und fügt an «da hilft nur üben, üben, üben». In der warmen Jahreszeit sitzt er viel auf verschiedenen Bänklein am Waldrand und musiziert, geniesst die Natur und die frische Luft. Auf dem Foto ist Beat Jäger auf einem seiner Lieblingsbänklein oberhalb des Weilers Nussbaumen zu sehen.

Auch mit Freunden geniesst er den Alltag bei einem gemütlichen Frühschoppen und diskutiert über Gott und die Welt und über die alltäglichen Geschehnisse im Zürcher Unterland, die er täglich in seiner Lieblingszeitung, dem «Zürcher Unterländer», liest. «So bin ich stets auf dem neusten Stand, und der Tag kann beginnen.»



Raisa Durandi hat den Bachelor in Camera Arts an der Hochschule Luzern Design & Kunst absolviert. Nach einem einjährigen Foto-Praktikum beim «Tages-Anzeiger» hat sie sich im Bereich Fotografie und Video selbständig gemacht. Sie arbeitet seit 2020 dreissig Prozent beim «Zürcher Unterländer» als Fotografin. Mehr Infos

