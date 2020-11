Bezirksgericht Meilen – Bedingte Freiheitsstrafe für Ex-ZSC-Vizepräsident Statt an den Eishockey-Nachwuchs floss das Geld in die eigene Tasche: Ein ehemaliger Vizepräsident der ZSC Lions wurde am Meilemer Bezirksgericht wegen Veruntreuung verurteilt.

Das Bezirksgericht Meilen verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe für den ehemaligen Vizepräsident der ZSC Lions. Archivfoto: Sabine Rock

Das Bezirksgericht Meilen hat am Dienstag einen ehemaligen Vizepräsidenten und Verwaltungsrat des Eishockeyclubs ZSC Lions zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt, dies wegen Veruntreuung und mehrfacher Urkundenfälschung. Die Freiheitsstrafe wurde mit einer Probezeit von zwei Jahren verhängt.

Der Vizepräsident und Verwaltungsrat des Eishockeyclubs organisierte von 2016 bis 2018 das «ZSC Golf Classic», ein Charity-Golfturnier, bei dem Geld für den Nachwuchs gesammelt wurde. Der Eishockey-Nachwuchs sah von dem Geld allerdings nie etwas.

«Der grösste Fehler in meinem Leben»

Der 57-jährige Vereins-Vize zweigte es für eigene Zwecke ab. Er habe damit private Schulden bezahlt, gab er vor Gericht zu. Er stellte dem ZSC zudem fingierte Rechnungen für die Kosten der Golf-Turniere aus. Dem Eishockey-Verein entstand so ein Schaden von insgesamt 170'000 Franken.

Vor Gericht zeigte sich der Ex-Vizepräsident des Zürcher Vereins komplett geständig und voller Reue. Er sei damals in einer grossen Lebenskrise gewesen und habe eine falsche Entscheidung getroffen. «Das war der grösste Fehler in meinem Leben.» Er habe viele Menschen enttäuscht und wäre froh, wenn er das rückgängig machen könnte. Der Richter nahm ihm die Reue und Einsicht ab, sagte aber auch, dass er seine Vertrauensstellung innerhalb des Vereins «krass missbraucht» habe.

Hockeyclub fordert Geld zurück

Der ZSC fordert von seinem ehemaligen Vizepräsidenten nun 150'000 Franken zurück. Ob der 57-Jährige diesen Betrag zurückzahlen kann, ist derzeit aber fraglich. Er bezieht IV-Taggelder, nimmt an einem Wiedereingliederungsprogramm teil und macht eine Therapie, um es dereinst wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Er ist immer noch verschuldet. Derzeit wohnt er in einer WG.

Zum Hockeyclub habe er keinen Kontakt mehr, sagte er. «Der Verein hat wegen der Corona-Pandemie gerade existenzielle Sorgen.» Da wolle er diese Leute nicht auch noch mit seiner Kontaktaufnahme belasten.

SDA