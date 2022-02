Papablog: Von Mutter- und Vaterliebe – Bedingungslose Elternliebe gibt es nicht Blogger Nils Pickert ist überzeugt, dass wir nie bedingungslos lieben können. Und das findet er ganz gut so. Nils Pickert

Als ich kürzlich mit Valentinstag in Sichtweite einen Text schreiben sollte, hatte ich Bock auf Widerspruch und Streit. Also schrieb ich hier über eine der zentralen Thesen meines neuen Buches «Lebenskompliz♡innen»: «Bedingungslose Liebe existiert nicht, weil Menschen nicht ohne Bedingungen existieren. Wir versuchen uns mit Geschichten und Idealen von unverbrüchlicher, ewiger romantischer Liebe unserer eigenen Fehlbarkeit zu entledigen und schwächen damit das, worum es uns doch eigentlich geht: Liebe nämlich. Fehlbare, kleinliche, oft auch ziemlich grossartige und wunderbare Liebe.»

In Sinnsprüchen verewigte Liebe

Die Reaktionen folgten prompt. Viel Widerspruch, einiges an Zustimmungen – letzteres vor allem mit dem exkludierenden Hinweis auf «Liebe von Eltern zu ihrem Kind» oder geschlechtsspezifischer «Mutterliebe». Nun, was soll ich sagen: Auch mit Valentinstag im Rückspiegel ist meine Lust an Widerspruch und Streit nicht verflogen. Also lassen Sie mich hier, genau hier im Papablog, meine These mit Bezug auf diese angebliche Ausnahme noch einmal erneuern: Es gibt keine bedingungslose Liebe. Auch keine bedingungslose Elternliebe und das ist auch gut so.

Liebe ist ein Gefühl und Menschen keine Gefühlsmaschinen.

Es gibt selbstlose, aufopferungsvolle Elternliebe, die so wirkt, als wäre sie an keinerlei Bedingungen geknüpft. Nie versiegende Liebe dem Kind gegenüber, in der es sich halten, wärmen und wachsen kann. Tatsächlich ist das genau die Art Liebe, zu der sich Eltern oft genug nur mit letzter Kraft aufraffen oder gar nicht erst aufbringen können. Die Art Liebe, die in zahllosen Sinnsprüchen verewigt wurde, und vor allem Mütter daran erinnern soll, was sie liebestechnisch zu leisten haben. Sie wissen, welche ich meine. All die Variationen von diesem einen Satz, nachdem wir dann am meisten lieben sollen, wenn Kinder es am wenigsten verdienen, weil sie es am meisten brauchen.

Ich mag diesen Satz nicht. Ich kann ihn sinnvoll für mich aufschlüsseln, wenn ich «Liebe» mit Begriffen wie Unterstützung, Geduld und Wohlwollen ersetze. Aber Liebe ist ein Gefühl und Menschen keine Gefühlsmaschinen, bei denen man sich auf Knopfdruck oder Ansage das Gefühl ziehen kann, das man gerade braucht, in der Intensität, in der es guttut.

Was, wenn Liebe unter günstigen Bedingungen einfach mehr Luft zum Atmen und Raum zum Entfalten hat?

Wie viel Schindluder mit Elternliebe, zumal mit Mutterliebe, getrieben wird, haben wir alle in den vergangenen zwei Pandemiejahren bestaunen dürfen. Diskussionen wurden für beendet erklärt, Forderungen hat man ins Leere laufen lassen. Wenn Elternliebe bedingungslos ist, dann besteht sehr viel weniger Anlass, die Bedingungen zu verbessern. Denn die Liebe ficht das alles ja nicht an. Was aber, wenn doch?

Was, wenn Überforderung, Armut, mangelnde Unterstützung, fehlende Therapieplätze, schlechte Bildungssysteme und zu wenig Wertschätzung richtig beschissene Voraussetzungen für Elternliebe sind? Was, wenn Liebe unter günstigen Bedingungen einfach mehr Luft zum Atmen und Raum zum Entfalten hat? Sollten wir dann nicht alle miteinander sehr viel mehr daransetzen, dass diese Bedingungen erfüllt werden?

Ein schönes Kleid für eine hässliche Forderung

Damit wir uns nicht missverstehen: Ich behaupte hier nicht, dass man sein Kind nur dann lieben kann, wenn man sorgenfrei lebt. Kinder werden auf der ganzen Welt auch unter den entsetzlichsten Umständen geliebt. Und sie werden leider auch bei besten Voraussetzungen von den eigenen Eltern mit Gleichgültigkeit, Unliebsamkeit oder gar Hass behandelt. Aber das Märchen von der bedingungslosen Elternliebe ist nur ein schönes Kleid für eine sehr hässliche Forderung: «Halt dein Maul und kümmere dich gefälligst weiter um dein Kind!»

Damit wir Eltern bloss weiterhin damit beschäftigt sind, uns gegenseitig darin zu übertrumpfen, in was für Zumutungen wir unsere Kinder grandios bedingungslos lieben können. Vielleicht, und nicht nur vielleicht sollten wir aufhören, uns gegenseitig zu belauern, ob unsere Liebe auch ja bedingungslos ist und alle miteinander die Bedingungen für unsere Liebe verbessern.

