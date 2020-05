Menschen stehen Schlange fuer kostenlose Lebensmittel am Samstag, 16. Mai 2020, in Zuerich. Schwester Ariane verteilt mit ihrem Verein "incontro" an der Zuercher Langstrasse warme Mahlzeiten, Lebensmittel und Hygieneartikel. (KEYSTONE/Alexandra Wey)

Foto: Keystone