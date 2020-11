Die ZSC Lions - Frisch aus der Quarantäne

Auf den Auftritt der ZSC Lions dürfen wir heute gespannt sein. Die Zürcher nehmen die Partie nämlich frisch aus der 10-tägigen Quarantäne in Angriff. Vor genau 10 Tagen, am 10. November, meldeten die Lions mehrere Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft und begaben sich daraufhin in Isolation.

Der letzte Ernstkampf der Lions liegt somit gut 13 Tage zurück. Damals bezwangen die Zürcher im Cup den HC Lugano mit 3:2 nach Verlängerung. Auch die letzte NLA-Partie gegen den HC Davos konnten die Zürcher mit 6:3 für sich entscheiden. Heute wird sich zeigen, ob die Spielpause den ZSC Lions ausgebremst hat oder ob sie sich auch von diesem Hindernis nicht stoppen lassen.