Reiten: Geisterrenntag in Dielsdorf – Begehrte Rennen auch ohne Fans und Wetten Mit einer Rekordbeteiligung von über 100 Galoppern in elf Rennen startet am Freitag im Horse Park Dielsdorf die Gras-Rennsaison in der Deutschschweiz. Ohne Zuschauer – dafür mit kommentierter Direktübertragung im Gratislivestream. Werner Bucher

Mit High Hope gewann Dennis Schiergen im Vorjahr das Stutenderby in Dielsdorf. Der Wahlzürcher hofft auf einen erneuten Heimsieg. Archivfoto: Werner Bucher

Nach den Winterrennen in St. Moritz haben die Schutzmassnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus auch den Schweizer Pferderennsport für vier Monate lahmgelegt. Das Training ging dennoch weiter. Und das hat sich nun gelohnt: So gut wie alle Galopprennpferde der Schweiz haben am Freitag eine Startmöglichkeit in Dielsdorf erhalten. «Wir haben so viele Anmeldungen bekommen, dass wir nun elf statt der geplanten neun Rennen austragen können», schildert Toni Kräuliger, der Präsident des Zürcher Rennvereins, hocherfreut. «Eine logistische und finanzielle Herausforderung, die wir dank der Hilfe der Aktiven meistern können.»