Projekt pausiert immer noch – Beginnen bald die Bauarbeiten für die Eventhalle in Rümlang? Cinerent hält trotz Pandemie an den Plänen für die Eventhalle in Rümlang fest. Wann der Bau beginnt, soll im Frühling entschieden werden. Thomas Mathis

So soll die Cinerent-Halle in Rümlang dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Konzert abgesagt – was früher eher die Ausnahme war, ist in der Eventbranche heute Alltag. Die Corona-Krise trifft das Geschäft mit der Kultur hart. Vor der Pandemie sah die Situation anders aus. Erst 2017 wurde «The Hall» in Dübendorf mit über 5000 Plätzen eröffnet. Im Hallenstadion finden maximal rund 15’000 Personen Platz.

Im Industriequartier Eich in Rümlang sollte ebenfalls eine grosse Eventhalle entstehen. Noch vor der Pandemie begann die Firma Cinerent mit der Planung des Gebäudes, in dem Sport- und Musikveranstaltungen mit bis zu 8500 Besucherinnen und Besuchern stattfinden könnten. Die Projektkosten waren damals auf 58 Millionen Franken geschätzt worden. Die Baubewilligung für das Projekt liegt seit November 2018 vor, aber die Baumaschinen sind noch nicht aufgefahren.