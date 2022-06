Nach Berichterstattung – Behörden leiten Strafverfahren gegen Polis Parkplatzkontrolle ein Die Parkplatzkontrolle Polis in Bülach stellte überhöhte Bussen für Falschparkierer aus. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Erpressung. Sascha Britsko

Gleicher Aufbau, gleiche Aufmachung, ähnlicher Name: Die Umtriebsentschädigung der Firma Polis ähnelt einer Busse der Stadtpolizei Bülach. Foto: Thomas Egli

Nachdem Marco Fritsche (Name geändert) im April sein Auto kurz auf einem Firmenparkplatz eines Ladens in Bülach abgestellt hatte, lag drei Wochen später eine Rechnung von 90 Franken in seinem Briefkasten. Fritsche soll ein «audienzrichterliches Verbot» missachtet haben. Doch ausgestellt wurde die Busse nicht von der Polizei, sondern von der Polis, einer Firma, die Parkplätze von Privaten kontrolliert.