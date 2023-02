Güterzug-Unfall in Ohio – Behörden: Radlager waren überhitzt Am 3. Februar entgleiste bei East Palestine ein mit Chemikalien beladener Güterzug. Der Hergang des Unfalls wurden nun in einem vorläufigen Untersuchungsbericht beschrieben.

East Palestine: Eine Drohnenaufnahme zeigt die Giftwolke, die durch das Verbrennen von Vinylchlorid entstanden ist. Foto: RJ Bobin (Shutterstock)

Ein überhitztes Radlager war laut Behördenangaben der Grund für das Zugunglück im US-Bundesstaat Ohio, bei dem grosse Mengen hochgiftiger Chemikalien in die Umwelt gelangten. In einem vorläufigen Untersuchungsbericht, der Donnerstag veröffentlicht wurde, beschrieb die US-Verkehrssicherheitsbehörde den Hergang des Unfalls. Demnach haben Detektoren am Gleisrand entlang der Strecke einen starken Temperaturanstieg bei einem der Radlager festgestellt. Innerhalb von knapp 50 Kilometern sei die Temperatur um fast 120 Grad Celsius angestiegen.

Am Tag nach der Entgleisung: Die Brände konnten bis dahin noch nicht gelöscht werden. (4. Februar 2023). Foto: Gene J. Puskar (Keystone)

Das System habe eine Warnung ausgelöst, woraufhin die Besatzung den Zug abgebremst habe. Während des Bremsvorganges sei zudem eine automatische Notbremsung aktiviert worden. Nachdem der Zug zum Stillstand gekommen war, sah die Besatzung dem Bericht zufolge Feuer und Rauch. Auf einem Überwachungsvideo, das vor dem Unglück aufgenommen wurde, sind glühende Räder an einem der Waggons zu sehen. Verkehrsminister Pete Buttigieg machte sich am Donnerstag ein Bild von dem Unglücksort.

US-Verkehrsminister Pete Buttigieg besuchte den Unglücksort und sprach danach zu den Medien. Foto: Michael Swensen (Getty Images via AFP)

Bei dem Unglück waren am 3. Februar 38 der rund 150 Waggons des Zuges entgleist. Elf davon waren mit giftigen Chemikalien beladen, darunter auch mit dem krebserregenden Stoff Vinylchlorid. Grosse Mengen davon gerieten durch den Unfall in die Umwelt. Um eine Explosion eines der in Brand geratenen Waggons zu verhindern, liessen die Behörden die Chemikalien kontrolliert auslaufen und fackelten sie ab. Eine riesige Rauchwolke stand über dem Ort. Die Häuser im Umkreis wurden vorübergehend evakuiert. Anwohnerinnen und Anwohner klagten nach dem Unfall neben dem penetranten Geruch auch über gesundheitliche Probleme – darunter Kopfschmerzen, Augenreizungen und Hautausschlag.

Die US-Umweltbehörde Epa machte die Eisenbahngesellschaft «Norfolk Southern» für das Unglück verantwortlich und ordnete an, die Firma müsse vollständig für die Aufräumarbeiten aufkommen.

SDA

