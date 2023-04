Justiz und Politik im Visier – Behördenschreck wegen Hassmails und Plakat verurteilt Ein als Querulant bekannter Mann verschickte massenhaft Mails und verunglimpfte Personen aus Justiz und Politik. Vom Prozess liess sich der Beschuldigte dispensieren. Daniela Schenker

Die Hass- und Drohmails wurden an Personen aus Politik, Justiz und Medien geschickt. Symbolfoto: Fabrizio Pizzolante (Editpress)

Die Inhalte der Mails sind heftig: «Sie hinterlassen bei mir den Eindruck eines Idioten», musste etwa ein Oberrichter lesen. «Er legt ein absolut kindisches Verhalten an den Tag. Zudem ist er auch ein Feigling», steht in einer anderen Mail über einen Bezirksrichter. Derselbe Richter wird in fetten Lettern als «Querulant» und womöglich psychisch gestört bezeichnet. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eröffnet worden, so der Inhalt mehrerer Zusendungen. Der Verteiler umfasste jeweils bis zu 30 Adressen, darunter Personen aus Justiz, Medien und Politik, bis hin zu einem Bundesrat.