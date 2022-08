Feuerwehr im Einsatz – Bei Dällikon brennt ein Heuwagen Schwarzer Rauch ist im Furttal zu sehen. Laut der Kantonspolizei ist ein Heuwagen in Brand geraten. Thomas Mathis

Der schwarze Rauch steigt weit in den Himmel. Foto: Barbara Gasser

Die Feuerwehr steht am Mittwochmorgen bei Dällikon im Einsatz. Der Rauch des Brandes ist im Furttal weitherum zu sehen. Laut der Kantonspolizei ist ein Heuwagen in Brand geraten. Bisher gibt es keine Hinweise auf verletzte Personen. Über die Gründe für den Ausbruch des Feuers ist noch nichts bekannt.

Derweil gilt im Kanton Zürich nach wie vor eine grosse Waldbrandgefahr. Seit vergangener Woche ist es auf dem Gemeindegebiet von Dällikon auch verboten, offene Feuer zu entfachen oder Feuerwerk abzubrennen.

Bei der aktuellen Trockenheit breiten sich die Flammen rasch aus, wie auch ein Fall aus Embrach zeigt. Dort geriet vor bald drei Wochen ein Hackholzhaufen in Brand. «Es hat in kurzer Zeit beeindruckend stark gebrannt, die Flammen waren teilweise so hoch wie die Baumwipfel», sagte Michael Gerschwyler, Kommandant der Feuerwehr Embrachertal. Die Feuerwehr brachte den Brand innert kurzer Zeit unter Kontrolle.

