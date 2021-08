Kauf neuer Kampfflugzeuge – Bei den Gegengeschäften hapert es Der Bundesrat will den US-Kampfjet F-35 kaufen. Wie Recherchen zeigen, hätten Schweizer Firmen beim Kauf eines europäischen Jets deutlich mehr profitieren können. Beni Gafner

Eine F-35A Lightning II ist in Meiringen (BE) gelandet. Nach dem Sieg in der Typenwahl des Bundesrats will Herstellerin Lockheed Martin auch noch die versprochenen Offset-Geschäfte erfüllen. Foto: Alexander Dietz (Keystone)

Es sei sowohl der günstigste als auch der beste Jet: So begründete Bundesrätin Viola Amherd (Die Mitte) am 30. Juni vor den Medien, weshalb der Bundesrat den Kampfjet F-35 des US-Herstellers Lockheed Martin kaufen will. Nur am Rande wurde dabei erwähnt, dass der F-35 bei den sogenannten Gegengeschäften zugunsten der Schweizer Wirtschaft im Vergleich mit der Konkurrenz «nicht am besten» abgeschnitten habe. Für den Bundesrat spielte dies offensichtlich keine entscheidende Rolle.

Nun zeigt sich: Bezüglich Gegengeschäften ist noch rein gar nichts in trockenen Tüchern. Der Schweiz-Verantwortliche von Lockheed Martin, Jim Robinson, beschreibt im Gespräch mit dieser Zeitung zwar allerhand Pläne und Vorhaben, er verspricht auch, die 60-Prozent-Marke des Kaufpreises zu erreichen. Nur: Abgemacht ist konkret noch kaum etwas.

Wie Offset-Geschäfte funktionieren Infos einblenden Mit ihren Offerten zum Kampfjetkauf verpflichteten sich die Anbieter, im Falle eines Zuschlags 60 Prozent des Kaufpreises mit Gegengeschäften für die Schweizer Industrie zu kompensieren. Unterschieden wird dabei zwischen zwei Arten von Gegengeschäften: Der direkte Offset bedingt Aufträge, die unmittelbar mit dem Bau des neuen Kampfjets verbunden sind. Demgegenüber können beim indirekten Offset Schweizer Unternehmen profitieren, die irgendwelche Güter produzieren, an denen die Jet-Anbieter oder andere Firmen des Herstellerlandes interessiert sind.

Man habe Pläne, erste Kontakte hätten auch bereits stattgefunden, sagt Robinson. Besonders streicht er dabei einen Deal heraus, der sich mit der Grenchner Firma Mecaplex AG anbahnt. Ihr winkt ein Grossauftrag für 800 Glasverbunds-Hauben und 400 weitere Cockpit-Abdeckungen, unter denen die F-35-Piloten eines Tages weltweit sitzen sollen. Robinson erwähnt zwei weitere Projekte, die den Bereich Cybersicherheit betreffen. Profitieren sollen eine Tessiner Firma sowie Kudelski, ein auf digitale Sicherheitssysteme spezialisiertes Schweizer Unternehmen. Alle anderen Offsetgeschäfte sollen später folgen, man arbeite intensiv daran, sagt Robinson.

Auch die Rüstungsbehörde Armasuisse lässt sich noch nicht in die Karten blicken. «Aus submissionsrechtlichen Gründen kann Armasuisse keine detaillierten Angaben zu den Offsetangeboten der Kandidaten machen», sagt eine Armasuisse-Sprecherin nur.

Produktionsstrasse und Forschung

Gemäss Recherchen dieser Zeitung hätte die Schweizer Wirtschaft deutlich mehr profitiert, wenn sich der Bundesrat für einen Konkurrenten der F-35 entschieden hätte. Die unterlegenen europäischen Jet-Anbieter aus Frankreich (Dassault) und Deutschland, Grossbritannien, Spanien und Italien (Airbus) sowie auch von Boeing (USA) boten viel konkretere, umfangreichere Gegengeschäfte an als Lockheed Martin.

Die Franzosen beschäftigen mit den Grossfirmen Dassault, Safran und Thales bereits heute 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schweiz. Während sie verbindliche Projekte aufzeigten, die unter anderem auf bestehenden Strukturen aufgebaut hätten, bot Airbus gar eine Überkompensation an. Die Schweizer Industrie hätte damit mehr profitiert, als der Jet den Bund kostet. Ähnliche Möglichkeiten bot auch der US-Konzern Boeing, der mit der Super Hornet im Schweizer Wettbewerb den Kürzeren zog.

Am weitesten gegangen wäre Airbus mit dem Eurofighter. 32 von insgesamt 36 Jets für die Armee wären von A bis Z in der Schweiz gebaut und getestet worden. Zu diesem Zweck wäre während anderthalb Jahren hierzulande eine vollständige Produktionsstrasse für den Kampfjet aufgebaut worden. Dies hätte Grossinvestitionen seitens Airbus bedeutet. Damit verbunden gewesen wäre ein grosser Know-how-Transfer in die Schweiz.

Bei Dassault wie auch Airbus wären lukrative universitäre Forschungsprojekte hinzugekommen.

Einen etwas anderen Ansatz verfolgten die Franzosen, die in ihrer Offerte beim direkten Offset mehr als die von der Schweiz gewünschte Milliarde zusicherten. Die Schweizer Industrie wäre darüber hinaus im Umfang von über zwei Milliarden Franken direkt in Lieferketten diverser französischer Firmen eingebunden worden. Hinzugekommen wären, wie beim Eurofighter auch, lukrative universitäre Forschungsprojekte.

Davon ist Lockheed Martin weit entfernt. Zu vernehmen war, dass Lockheed Martin vier F-35-Jets in der Schweiz zusammenbauen will. So könnte Schweizer Bodenpersonal einen vertieften Einblick in die Funktionsweise des Tarnkappen-Jets erhalten. Verbindlich sei hier aber noch nichts, stellt Sprecher Jim Robinson klar. Man habe die Endmontage Armasuisse als Zusatzoption angeboten. Die Schweiz hätte dafür bezahlen müssen. Armasuisse habe auf diese Kaufoption verzichtet und sich für eine Trainingsvariante für das Bodenpersonal entschieden, die im Grundpreis enthalten war. «Wir prüfen nun, ob wir die Montage von vier F-35 in der Schweiz als Offsetgeschäft anbieten können», sagt Robinson.

Volksinitiative erzeugt Druck

Mit grossen Erwartungen verfolgt derzeit der Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem) die Verlautbarungen von Lockheed Martin. Swissmem unterstützt den US-Hersteller und die Schweizer Firmen, damit diese zusammenfinden und konkrete Geschäfte abwickeln können. Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher sagt, die ersten Meetings hätten bereits 2018 stattgefunden. Inzwischen hätten Lockheed-Martin-Vertreter Schweizer Firmen besucht und mögliche Kooperationen besprochen. «Mit dem Entscheid des Bundesrates müssen diese Gespräche nun rasch in eine konkrete Phase übergehen», fordert Brupbacher.

Aufs Tempo drückt Brupbacher vor allem wegen einer neuerlichen Volksabstimmung, die der F-35 voraussichtlich zu überstehen haben wird. Bereits vor dem Typenentscheid des Bundesrats haben SP, Grüne und Armeegegner eine Volksinitiative angekündigt für den Fall, dass sich der Bundesrat für einen US-Jet entscheidet. Nach den Sommerferien startet die Unterschriftensammlung.



Brupbacher sagt dazu: «Die Zeitachse ist eine Herausforderung.» Lockheed Martin müsse im Vorfeld der Abstimmung darlegen können, dass die Herstellerin nicht nur die gesamten 60 Prozent Gegengeschäfte erbringen könne, sondern diese auch noch regional richtig verteilen. Brupbacher: «Kann Lockheed Martin den Tatbeweis nicht erbringen, spielen sie den Gegnern des Kampfflugzeugs in die Hände. Unsere direkte Demokratie setzt die US-Partner unter Druck.»

