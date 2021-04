Urnenabstimmung Weiach – Bei der Einheitsgemeinde sind sich die Behörden uneinig Weiach stimmt am 13. Juni darüber ab, ob die Primarschulgemeinde mit der Politischen Gemeinde fusionieren soll. Astrit Abazi

Die Schulpflege will weiterhin eine eigenständige Behörde bleiben. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Der Gemeinderat von Weiach sagt «Ja gerne», die Schulpflege entgegnet «Nein danke» – wenn es um die Bildung einer Einheitsgemeinde geht, sind die zwei Behörden unterschiedlicher Meinung. Am Dienstag fand die letzte Informationsveranstaltung vor der bevorstehenden Urnenabstimmung am 13. Juni statt. Gemeindepräsident Stefan Arnold und Primarschulpräsident Samuel Meier gaben ihre Abstimmungsempfehlungen ab und erklärten, wieso sie für oder gegen die Einheitsgemeinde Weiach sind.

«Es gibt in dieser Diskussion kein Richtig oder Falsch», sagte Arnold zu Beginn seiner Ausführungen. «Aber es zeigt sich eine Tendenz.» Schaut man sich die Entwicklung im Kanton Zürich an, könnte man die Primarschulgemeinden gut als Auslaufmodell bezeichnen. Seit der Jahrtausendwende hat ihre Anzahl kontinuierlich abgenommen: Waren es damals noch knapp 100 Primarschulgemeinden im Kanton, sind es heute weniger als 40. Die Zahl der Politischen Gemeinden, welche die Aufgaben der Volksschule übernehmen, hat sich hingegen in der gleichen Zeit vervierfacht: Von heute 162 Politischen Gemeinden sind es 94.