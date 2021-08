Überbauung mit Senevita-Pflegeheim – Bei der Grundsteinlegung in Regensdorf wird das Kriegsbeil begraben Der symbolische Grundstein der Überbauung Stockenhof ist gelegt. Die 275 Mietwohnungen und das Alters- und Pflegeheim sollen im Herbst 2023 bezugsbereit sein. Anna Bérard

Die ersten Mieterinnen und Mieter können im Mai 2023 im Stockenhof einziehen. Bis Oktober 2023 sollen alle 275 Wohnungen, 94 Alterswohnungen, 40 Pflegezimmer und das Quartiercafé fertig sein. Foto: Francisco Carrascosa

Auf der Grossbaustelle mitten in Regensdorf ist der Aushub gemacht. Jetzt wird die Arealüberbauung namens Stockenhof in die Höhe wachsen. Damit ist der Zeitpunkt für die Grundsteinlegung gekommen, den die Bauherrschaft mit der Bauunternehmung und Behördenvertretern am Montag, 30. August, gefeiert hat. Dabei haben sie eine Kiste mit Gegenständen für die Nachwelt im Erdreich vergraben.

Bei der Grundsteinlegung schaufeln mit: (von links) Stefan Schädle, Leiter Real Estate Management BVK, Raffael Brogna, CEO Eiffage Suisse AG, Thomas Schönbächler, Vorsitzender der Geschäftsleitung BVK, und Gemeindepräsident Max Walter. Foto: Francisco Carrascosa

Begraben haben die Behörden Regensdorfs und die Bauherrin, die Personalvorsorge des Kantons Zürich (BVK), auch das Kriegsbeil. Zwischen ihnen kam es zum Streit, als die BVK ihre Pläne für den Bau eines privaten Alters- und Pflegezentrums auf dem Areal bekannt gab. Die Behörden verweigerten dem Wohnbauprojekt die Baubewilligung und gingen vor Gericht. Ihre Befürchtung war, dass mit einem neuen Pflegeheim ein Überangebot an Pflegeplätzen geschaffen wird, was zu leeren Betten führt und Mehrkosten für die Steuerzahlenden bedeutet.