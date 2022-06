Food-Schiffe auf Schweizer Seen – Bei diesen 6 Schiffsfahrten dreht sich fast alles ums Essen Von BBQ bis Dessert à discrétion: Auf den Schweizer Seen warten die unterschiedlichsten kulinarischen Ausflüge. Wir stellen sechs davon vor. Markus Fässler (Travelcontent)

Einmal im Monat sticht die MS St. Gallen mit Burgern und Bier in See. Foto: Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG

Brunch-Schiff auf dem Hallwilersee

Ein ausgiebiger Brunch am Sonntagmorgen mit Freunden oder der Familie ist im wahrsten Sinne des Wortes eine feine Sache. Wer sein Frühstück für einmal in einer anderen Umgebung geniessen will, ist auf dem Brunch-Schiff der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG richtig. Auf dem Schiff warten dann Brunch-Klassiker wie Schinken oder Salami, Rührei, Käse, verschiedene Brotsorten, Gipfeli und natürlich Kaffee und Tee. Eine stete Begleiterin ist dabei die Aussicht zu den wildgrünen Uferpassagen des Hallwilersees.

Wann: Das Brunch-Schiff verkehrt jeden Sonntagmorgen vom 3. April bis 30. Oktober sowie am Montag, 1. August 2022, von 9 bis 11.30 Uhr. Startpunkt ist Meisterschwanden Delphin.

Kosten:

Schifffahrt: Erwachsene 23 Fr., Kinder (6 bis 16 Jahre) 11.50 Fr.

Brunch: Erwachsene (ab 12 Jahren) 24 Fr., Kinder 12 Fr.

BBQ-Schiff auf dem Zürichsee

Sommer, das ist auch Grillieren. Ein aussergewöhnliches Erlebnis hat die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG mit dem BBQ-Schiff im Angebot. Mit Blick auf die Glarner Alpen, die Goldküste oder prächtige Herrschaftshäuser werden unter anderem Roastbeef, Kräuterschweinshalsbraten, Spare Ribs, mariniertes Rindshohrückensteak, Schweizer Pouletbrust, Black Angus Burger, Lachs an Honig-Senf-Marinade serviert – das alles mit verschiedenen Saucen und Chutneys.

Aber auch wer kein Fleisch isst, kommt auf dem BBQ-Schiff auf seine Kosten. Und zwar mit grilliertem Tofu, Baked Beans, Grillgemüse, Folienkartoffeln mit Sauerrahm oder Trockenreis mit Gemüsestreifen. Dazu kommt ein reichhaltiges Salatbuffet.

Wann: Das BBQ-Schiff verkehrt vom 7. Juli bis 25. August 2022 jeden Donnerstagabend von 19.15 bis 21.30 Uhr. Startpunkt ist der Bürkliplatz.

Kosten: Schifffahrt inkl. «All you can eat»-Buffet (ohne Getränke): Erwachsene 80 Fr., Kinder (ab 6 Jahren) 40 Fr.

Lounge-Schiff auf dem Thunersee

Die MS Stockhorn auf dem Thunersee. Foto: BLS

Dem Sonnenuntergang entgegen geht es auf dem Thunersee mit dem Lounge-Schiff MS Stockhorn der BLS Schifffahrt AG. Fernab vom Alltag laden sich die Batterien dank der fantastischen Bergkulisse und der gemütlichen Schifffahrt von allein wieder auf. Dafür verantwortlich ist natürlich auch das Essen. Auf die Gäste warten ein buntes Vorspeisenbuffet und verschiedene Grilladen sowie Pizzen.

Wann: Das Lounge-Schiff verkehrt vom 6. Juli bis zum 15. September 2022 mittwochs und donnerstags jeweils von 19.10 bis 21.15 Uhr. Startpunkt ist Thun.

Kosten:

Schifffahrt: Erwachsene 36 Fr., Kinder (bis 16 Jahre) gratis

Grilladen und Pizzen: Erwachsene (ab 12 Jahren) 48 Fr., Kinder 24 Fr.

Candlelight-Dampfer auf dem Vierwaldstättersee

Edel und romantisch geht es während der Abendfahrt mit dem Candlelight-Dampfer der Schifffahrtsgesellschaft der Vierwaldstättersee AG zu und her. Die vom Sonnenuntergang in Orange getauchte Bergwelt und später dann die glitzernden Lichter der Ortschaften entlang des Ufers bieten die perfekte Kulisse dafür. Die Gäste kommen in den Genuss eines 3-Gang-Menüs.

Von Juni bis August umfasst dieses unter anderem einen Salat mit norwegischem ASC-Rauchlachs, Saltimbocca vom Innerschweizer Kalb und hausgemachte Schokoladenmousse. Von September bis November gibt es dann einen Nüsslisalat mit glasierten Trauben, Innerschweizer Rindsentrecôte und Marroni-Mousse. Bevor das Schiff ablegt, wird ein Apéro serviert.

Wann: Der Candlelight-Dampfer verkehrt noch bis im November 2022 einmal pro Monat jeweils am Samstag von 19.30 (Start Apéro im Hafen) bis 22.45 Uhr. Startpunkt ist Luzern.

Kosten: Abendfahrt inkl. Apéro und 3-Gang-Menü: 159 Fr. pro Person

Burger- & Schützengarten-Schiff auf dem Bodensee

Rindfleischburger, Pulled Pork, Seelachs oder Crispy Chicken: Am Buffet des Burger- & Schützengarten-Schiffs der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG geht jedem Burger-Fan das Herz auf. Füllen darf man die Buns dabei selber. Während der Fahrt mit Blick auf das Schweizer Seeufer, aber auch auf die deutsche Seite mit Städten wie Friedrichshafen stehen nebst den verschiedenen Patties zum Beispiel Zwiebelringe, Essiggurken, Tomaten, Speck sowie Cocktail-, Knoblauch-, BBQ- und Sauerrahmsauce zur Auswahl.

Dazu kommen Beilagen wie Pommes frites und ein Salatbuffet mit Gurken-, Randen-, Coleslaw-, Eisberg- und Rucolasalat. Dank der veganen Beyondburger ist für alle etwas dabei. Wer zum Essen ein Bier mag, kann aus verschiedenen Sorten der St. Galler Brauerei Schützengarten auswählen.

Wann: Das Burger- & Schützengarten-Schiff verkehrt bis im September 2022 einmal pro Monat von 19.30 bis 21.30 Uhr. Startpunkt ist Romanshorn.

Kosten: Schifffahrt inkl. Burger à discrétion: Erwachsene 69 Fr., Kinder (12 bis 15 Jahre) 41 Fr., Kinder (6 bis 11 Jahre) 21 Fr.

Dessert-Schiff Zugersee

Einen ganzen Nachmittag Dessert à discrétion zu geniessen, ist für viele ein Traum. Wahr wird er auf dem Dessert-Schiff der Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG. Jeweils am Sonntag steht die Rundfahrt unter dem Motto «Süsser Sonntag». Das Buffet ist gefüllt mit wöchentlich wechselnden Dessertkreationen.

Schwimmendes Restaurant für Naschkatzen: Das Dessertschiff auf dem Zugersee. Foto: Schifffahrtsgesellschaft f. d. Zugersee AG

Dabei wird auf Zutaten aus der Region gesetzt. Diese kommen von Lieferanten rund um den Zugersee und den angrenzenden Gebieten. Das zeigt sich auch in den einzelnen Spezialitäten wie etwa der original Zuger Kirschtorte von Treichler oder den hausgemachten Glaces der Gelateria la Rotonda aus Altdorf. Zwischen dem Schlemmen lohnt es sich, immer mal wieder einen Blick hinaus auf den malerischen Zugersee und die am Ufer liegenden Zuger Gemeinden Risch, Hünenberg, Cham, Zug und Walchwil zu werfen.

Wann: Das Dessert-Schiff verkehrt an Sonn- und Feiertagen auf der Nachmittags-Kursrundfahrt um 14 Uhr. Startpunkt ist Zug.

Kosten:

Schifffahrt: Erwachsene 39.60 Fr., Kinder (6 bis 16 Jahre) 19.80 Fr.

Dessert à discrétion: Erwachsene 19.50 Fr., Kinder (6 bis 16 Jahre) 14.50 Fr., Kinder (bis 5 Jahre) 5 Fr.

