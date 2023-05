Konkurs der Immo Wüeri AG – In Buchs wartet eine Bauruine auf neue Investoren Beim halb fertigen Gebäude neben der Buchser Bahnüberführung geht nichts mehr. Der Bau von vier Einfamilienhäusern steht ebenfalls still. Die Immobilienfirma ist pleitegegangen. Anna Bérard

Diese Bauruine an der Bahnüberführung hätte ein Wohn- und Gewerbehaus werden sollen. Foto: Sibylle Meier

Die Bauruine eines mehrstöckigen Gebäudes bei der Bahnüberführung in Buchs fällt auf. Die Bauarbeiten sind gestoppt worden. Seit Wochen geht nichts mehr. Die Baufirmen haben Material und Maschinen abgezogen und den halb fertigen Rohbau verlassen. Was ist passiert? Eine kurze Recherche zeigt: Die 3400 Quadratmeter Land zwischen der Wüeri- und der Dällikerstrasse gehören der Wüeri Immo AG, und diese ist in Liquidation. Die Immobilienfirma wollte auf dem Grundstück einen Wohn- und Gewerbepark erstellen, im Internet findet man noch die Unterlagen für die Suche nach Investoren.