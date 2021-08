Spielstadt Bassersdorf – Bei dieser Gewerbeschau steht das Spielen im Zentrum Zum dritten Mal stellten lokale Firmen einen Abend lang ihre Arbeit anlässlich der Spielstadt vor. Mit 37 Teilnehmern waren so viele Unternehmen wie noch nie am Start. Alexander Lanner

Goldgräberstimmung herrschte am Stand von Kibag. Foto: Urs Weisskopf

Auf dem Dorfplatz von Bassersdorf und in den umliegenden Gassen brach am Donnerstagabend das Spielfieber aus. Bereits zum dritten Mal gewährten lokale Firmen anlässlich der Spielstadt Bassersdorf einen ungezwungenen Einblick ins Schaffen des Gewerbes. So konnte man beispielsweise beim Stand der Raiffeisenbank versuchen, einen Tresor zu knacken, die Lisboa-Weinbar lud zum Wissensquiz über Portugal und die Gemeinde Bassersdorf zum Jass am Behördenstammtisch.

Der Einladung des Gewerbevereins Bassersdorf Nürensdorf zum spielerischen Kennenlernen der lokalen Unternehmen sind zahlreichen Besucherinnen und Besucher gefolgt. «Wir sind mit der Besucherzahl und dem Feedback der Teilnehmenden sehr zufrieden», sagt Dariush Daftarian vom Organisationskomitee. Auch die geltenden Corona-Regeln konnten gut eingehalten werden. «Coronabedingt haben wir viertelstündlich alle Besucher gezählt.» So habe sichergestellt werden können, dass sowohl die kantonalen wie die nationalen Vorgaben jederzeit eingehalten worden seien.