Königin der Whiskys in Weiach – Bei dieser Kennerin bleibt keine Whiskyflasche zu Conny König aus Weiach ist Whiskyliebhaberin und Whiskykennerin. Ihre Leidenschaft zum schottischen «Lebenswasser» teilt sie bei Tastings mit ihren Gästen. Ruth Hafner Dackerman

Conny König – Whisky-Kennerin aus Weiach. Fast 300 Flaschen besitzt sie. Foto: Raisa Durandi

Um die 280 verschiedene Whiskyflaschen stehen in den Regalen von Conny Königs Privatwohnung. Über jede einzelne Flasche weiss die Fachfrau Bescheid, kann Auskunft geben zur Machart, zu der Destillerie, zum Geschmack. Ihr Fachwissen hat sie sich an der Whisky School in der Springbank Distillery in Campbeltown in Schottland angeeignet.

Ihren Gästen präsentiert sie einen Kilchoman Sanaig von der Isle of Islay – im Sherry- und Bourbonfass gereift, rauchig im Geschmack, und einen Glasgow 1770 Triple Distilled, mild und fruchtig. «Slàinte mhath» – «Zum Wohl» – der edle Tropfen fliesst samtig die Kehle hinunter und wärmt von innen.