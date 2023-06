SM in Wetzikon am Wochenende

Die Schweizer Strassenmeisterschaften werden am kommenden Wochenende in Wetzikon ausgetragen. Noemi Rüegg steht am Sonntag bei der Frauen-Elite am Start. Am selben Tag bestreiten mit Mauro Schmid und Fabian Lienhard bei den Männern noch zwei weitere Profis aus dem Unterland die nationalen Titelkämpfe, dazu kommt bei den Frauen Jessica Meier vom VC Steinmaur. Durch Nicolas Ginter (Zürich/VC Steinmaur) ist die Region zudem auch beim Nachwuchs vertreten (Junioren U19).

Vor dem Hintergrund des Unfalltods von Gino Mäder an der Tour de Suisse wurde das Programm angepasst. Die SM im Zeitfahren vom Donnerstag in Gansingen finden nicht statt. Organisiert worden wären die Titelkämpfe von der Equipe von Cycling Unlimited, welche auch die Tour de Suisse und die Tour de Suisse Women durchführt. Das Team benötigt nach den herausfordernden Tagen eine Pause. Zudem soll den Athletinnen und Athleten etwas Zeit gegeben werden, die Geschehnisse zu verarbeiten. (red)