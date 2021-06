Stadt Zürich lässt EM-Party zu – Bei einem Sieg der Schweizer gibts eine Freinacht Das Sicherheitsdepartement bewilligt das Durchfeiern in Zürcher Lokalen, falls die Nati am Freitag auch die Spanier bezwingt.

Schweizer Fans feiern den Sieg gegen Frankreich an der EM an der Langstrasse Boris Müller

Es wird gerätselt, was nach dem Sieg gegen Frankreich noch alles möglich ist: Wird die Schweizer Fussballnati im Viertelfinal der Europameisterschaft auch die Spanier bodigen?

Eines ist jetzt schon klar: Schafft sie dieses Wunder, wird die Feier noch grösser werden als am Montagabend (lesen Sie hier die Reportage). Die Stadt will da keine Spassverderberin sein und lässt die ganz grosse Party in den Lokalen zu.

Nach dem Schlusspfiff des Achtelfinals-Spiels wurde der Sieg in der Langstrasse lautstark gefeiert. Video: David Sarasin/Tamedia

Falls die Nationalmannschaft der Schweiz am Freitagabend das Viertelfinalspiel der Fussball EM 2020 gegen Spanien gewinnt, gewährt Karin Rykart (Grüne), Vorsteherin des Sicherheitsdepartements der Stadt Zürich, gleichentags auf Stadtgebiet eine Freinacht im Innern von Gastrobetriebe, wie die Stadt am Mittwoch mitteilt.

Davon ausgenommen sind Gartenrestaurants und Boulevard-Cafés. Für sie gelten die normalen Öffnungszeiten.

