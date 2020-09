Kontrollen im Unterland – Bei Gastronomiekontrollen acht Widerhandlungen festgestellt Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Samstag in neun Gastronomiebetrieben in den Bezirken Bülach und Dielsdorf Kontrollen durchgeführt und dabei acht Lokalbetreiber verzeigt. Stefan Bill

In einem Fall wurde sogar eine Widerhandlung gegen das Geldspielgesetz festgestellt. Foto: Dieter Seeger

In der Nacht auf Samstag wurden im Zürcher Unterland in neun Lokalen Gastronomiekontrollen durchgeführt, wie die Katonspolizei Zürich mitteilt. Dabei wurden im Bezirk Bülach in zwei und im Bezirk Dielsdorf in fünf Kulturvereinslokalen Widerhandlungen gegen das Gastronomiegesetz sowie das Planungs- und Baugesetz festgestellt. Die Betreiber werden an die zuständigen Statthalterämter in Bülach und Dielsdorf verzeigt. In einem Lokal stellte die Polizei Notebooks und Mobiltelefone bei einer Hausdurchsuchung sicher. Ein 51-jähriger Türke muss sich wegen der Widerhandlung gegen das Geldspielgesetz vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten.