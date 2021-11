Neuer Film von Jane Campion – Bei ihr werden selbst die Netten fies «The Power of the Dog» mit Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst ist Netflix’ heissestes Eisen für die nächste Oscarverleihung. Weshalb die Rechnung aufgehen könnte. Hans Jürg Zinsli

Was hat sie mit diesem freundlichen Herrn gemacht? Regisseurin Jane Campion und Schauspieler Benedict Cumberbatch. Foto: Keystone

«Was? Zwölf Jahre ist das her?» Jane Campion kann es kaum fassen, dass ihr letzter Spielfilm schon so lange zurückliegt. «Gut, ich war in der Zwischenzeit ziemlich beschäftigt», sagt die Regisseurin. Stimmt. Zum Beispiel mit zwei Staffeln ihrer mehrfach preisgekrönten Serie «Top of the Lake» über rätselhafte Frauenmorde in Neuseeland und Australien.

Aber jetzt ist die 67-Jährige zurück mit «The Power of the Dog», einem Film, worin zwei Brüder sich anno 1925 um die Vorherrschaft auf einer Viehranch in Montana streiten. Während der zurückhaltende George (Jesse Plemons) sich zukunftsorientiert gibt, gern Auto fährt, feinen Zwirn trägt und sich eine attraktive Witwe namens Rose (Kirsten Dunst) ins Haus holt, verharrt dessen Bruder Phil (Benedict Cumberbatch) in retrogewandter Feindseligkeit gegen alles und jeden.