Vom Vitaminwasser bis zum Shampoo: Diese und zahlreiche weitere Produkte müssen in den nächsten Monaten ihr «Klimaneutral»-Etikett entfernen. Foto: Dominique Meienberg

Wer im Supermarkt Cola mit Eistee vergleicht, betrachtet heute längst nicht mehr nur die Kalorienzahl. Umwelt- und Ressourcenschutz spielen beim Kaufentscheid eine wichtige Rolle.

Immer mehr «klimaneutrale» Produkte poppten über die letzten Jahre in den Regalen auf. Die Palette reicht von CO₂-freien Getränken über Shampoos bis hin zu Handschuhen oder Fotoalben. Sogar Goldbarren werden als klimaneutral beworben.

Doch in den letzten Monaten zeigte sich: Die Versprechen sind teils heisse Luft, unpräzise und irreführend. Etwa wenn Tilsiter Werbung für seinen «klimaneutralen Käse» macht – und wichtige Emissionen einfach ausklammert. Oder wenn sich Kompensationsprojekte als zu aufgeblasen entpuppen.

Nach viel Kritik ziehen nun Klimaschutzfirmen die Reissleine – und beerdigen ihre Labels. (Lesen Sie unseren Kommentar: «Klimaneutral»-Werbung hat Konsumenten nur veräppelt)

Reduzieren statt freikaufen

Eine davon ist Climate Partner mit Sitz in München. Sie berechnet weltweit für Unternehmen und Produkte den CO₂-Fussabdruck, hilft diesen zu senken – und vermittelt CO₂-Zertifikate, um verbleibende Emissionen auszugleichen. So kann sich etwa Focuswater als «klimaneutrales Trendgetränk» vermarkten. Oder Ovomaltine kann seine Produkte in einer «klimaneutralen Verpackung» anbieten. Rund 450 Kundinnen und Kunden betreut Climate Partner in der Schweiz.

Vor ein paar Tagen lancierte das Unternehmen ein neues Klimaschutzlabel – und schafft das bisherige «Klimaneutral-Label» nach einer Übergangsphase ab. «Es ist ein sensibles Thema», sagt Vanessa Müller, seit Januar Geschäftsführerin von Climate Partner Switzerland. «Die Begrifflichkeiten können irreführend sein.»

Vanessa Müller, Geschäftsführerin von Climate Partner Switzerland, zum Ende des «Klimaneutral»-Labels: «Die Begrifflichkeiten können irreführend sein.» Foto: PD

Mehrere Studien haben in den letzten Jahren belegt, dass Produkte, die als «klimaneutral» beworben werden, die Verbraucherinnen und Verbraucher in die Irre führen, weil Letztere nicht verstehen, was es bedeutet.

Zudem kritisierten Umweltschützer und Wissenschaftlerinnen, dass sich Unternehmen damit vor eigenen Emissionssenkungen drückten – und sich stattdessen «freikaufen» könnten.

Zwar können Labelträgerinnen von Climate Partner weiterhin Emissionen durch CO₂-Zertifikate kompensieren. Sie müssen es sogar. Aber sie dürfen sich deswegen nicht mehr klimaneutral nennen, sondern lediglich: «Climate Partner-zertifiziert». Und: «Die Unternehmen müssen sich jetzt zu verbindlichen Reduktionszielen und Massnahmen verpflichten», sagt Müller. Bislang wurde dies lediglich empfohlen.

Aus «klimaneutral» wird «Climate Partner-zertifiziert»: Die Wander AG, die unter anderem Ovomaltine-Produkte herstellt, muss sich vom CO₂-neutralen Image verabschieden. Foto: Dominique Meienberg

Die Stiftung Myclimate mit Sitz in Zürich streicht ihr «Klimaneutral»-Label ebenfalls. Sie hat Ende 2022 das Label «Wirkt. Nachhaltig» lanciert. Es verpflichtet Unternehmen zwar nicht zu Reduktionszielen. Schweiz-Geschäftsführerin Kathrin Dellantonio sagt aber: «So wie es aussieht, hat das Label ‹klimaneutral› wohl sein Lebensende erreicht.» Zudem streicht myclimate das Wort «Kompensation» auf allen Kanälen.

Das betrifft mitunter die Fluggesellschaft Swiss und ihre Kundschaft: Mittlerweile kompensiert jede zehnte Passagierin bei der Buchung ihre Flugemissionen durch einen Myclimate-Klimabatzen. Die Swiss bestätigt, die Begriffe anpassen zu wollen. Passagiere können künftig nicht mehr «kompensieren» oder ihren Flug «CO₂-neutral» antreten, sondern lediglich die Emissionen «reduzieren».

WWF fordert Abkehr von CO₂-Kompensation Infos einblenden Für Lene Petersen, die beim WWF den Bereich Climate and Business leitet, gehen die Anstrengungen in die richtige Richtung. «Doch es braucht mehr.» Denn der Mechanismus bleibe: «Die Unternehmen kaufen weiterhin eine bestimmte Menge Zertifikate und wollen wohl weiterhin möglichst billige.» Das sei problematisch. Wie viel eine Tonne CO₂ und somit ein Zertifikat kostet, ist je nach Projekt unterschiedlich. Gemäss Swiss Climate kostet ein ausländisches Zertifikat zwischen 10 und 25 Franken. Für Petersen viel zu wenig. Statt Tonne für Tonne aufzurechnen, fordert der WWF neue Modelle, um den globalen Klimaschutz zu finanzieren. Unternehmen sollen etwa die Klimafolgekosten pro Tonne CO₂ berappen müssen und dieses Budget in den Klimaschutz investieren. Das würde beispielsweise heissen: Ein Schweizer Käseproduzent bezahlt jenen Schaden, den er mit einer Tonne CO₂ anrichtet. Gemäss dem deutschen Umweltbundesamt liegen die Klimafolgekosten im Durchschnitt bei rund 200 Franken pro Tonne – also deutlich höher als für ein Zertifikat. Für viele Unternehmen wohl unerschwinglich. Der WWF schlägt deshalb einen schrittweisen Anstieg des CO₂-Preises und eine grundsätzliche Abkehr von der Kompensation vor. Das Geld solle künftig nicht mehr ausschliesslich in Zertifikate fliessen, sagt Petersen. «Sondern in ganzheitlich gedachte und grossräumige Projekte, die eine nachhaltige Entwicklung fördern.»

Seine Labels und Formulierungen anpassen wird auch das in Bern ansässige Beratungsunternehmen Swiss Climate. Dazu zählt das «CO₂ neutral»-Label. Wie das neue Label heissen und konkret aussehen soll, ist gemäss Barbara Jossi noch unklar. «Wir beziehen die aktuellen Diskussionen und Entwicklungen mit ein, etwa, wie sinnvoll ‹klimaneutral› noch ist oder wie ambitioniert die Klimastrategie von Unternehmen sein muss.» Swiss Climate wolle aber auch die Qualität von Kompensationen und Klimaprojekten steigern. Im Gegensatz zu Myclimate und Climate Partner hat die Berner Firma aber schon zuvor Reduktionsziele verlangt, damit sich ein Unternehmen klimaneutral nennen darf.

Einmal CO₂ gespart, zweimal angerechnet?

Die Branche reagiert damit nicht nur auf Greenwashing-Vorwürfe. Es gibt ein weiteres Problem: die Gefahr von Doppelzählungen. Wenn ein Mineralwasser in der Schweiz dank Beiträgen für ein Klimaprojekt in Indien «klimaneutral» produziert wird, kann sich der Mineralwasserhersteller die eingesparten Emissionen anrechnen – der Staat Indien aber ebenso.

Zwar sollten Doppelzählungen durch im Jahr 2021 beschlossene Regeln für das Pariser Klimaabkommen verhindert werden. Mittels sogenannter «Corresponding Adjustments» könnte im genannten Fall Indien darauf verzichten, die eingesparten Emissionen im eigenen Land anzurechnen. Nur: «Bislang wurden keine solchen Bereinigungen vorgenommen», sagt Dellantonio von Myclimate.

Gemäss Myclimate-Geschäftsführerin Kathrin Dellantonio haben viele Firmen die Skepsis gegenüber CO₂-neutralen Versprechen gespürt. Foto: Myclimate

Mit dem neuen Myclimate-Label «Wirkt. Nachhaltig» dürfen Unternehmen ihre kompensierten Emissionen nicht mehr dem eigenen Klimaziel anrechnen, sondern sie spenden sie quasi dem Land, indem das Projekt stattfindet.

Nur: Wo bleibt dann der Anreiz für die Unternehmen? «Sie sollen ihre freiwilligen Investitionen in Klimaschutzprojekte hervorheben», sagt Dellantonio. Viele hätten ohnehin die wachsende Skepsis gegenüber den klimaneutralen Versprechen gespürt.

Das zeigen auch Gespräche mit als klimaneutral zertifizierten Unternehmen. Etwa mit Urs Schmid, dem Inhaber der Bündner Allegra-Passugger-Mineralquellen. Seit 2020 sind sowohl seine Firma als auch sein Mineralwasser dank dem Climate-Partner-Label «klimaneutral». So liest man es auf den Flaschenetiketten. «Wir waren damals überzeugt, etwas in die richtige Richtung zu tun, was in den letzten Jahren auch einer gesellschaftlichen Entwicklung entsprach. Wir hatten aber bald den Eindruck, dass diese Konzepte wenig durchlässig sind.» Schmid fehlte eine ausreichende Transparenz, «wie unsere Mittel konkret aufgeteilt und eingesetzt werden».

Der «klimaneutral produzierte Tilsiter» soll bleiben, sagt Geschäftsführer Urs Hänni.

Der Chef der Mineralwasser-Firma nennt es eine «Chance», dass der Begriff «klimaneutral» verschwindet. Auch wenn das für ihn bedeutet, dass er neue Etiketten entwerfen muss. «Wir kriegen eine Übergangsfrist, somit machen uns die Anpassungen kaum grössere Umstände», so Schmid.

Ähnlich reagiert das Traditionsunternehmen Sigg aus Frauenfeld, dessen Aluminiumflaschen von Climate Partner als «klimaneutral» zertifiziert wurden. Zwar müsse man das Werbematerial anpassen und Verpackungen frisch bedrucken. Aber man begrüsse die verbindlichen Reduktionsziele.

Mit der Beerdigung der Labels wird in den nächsten Monaten bei zahlreichen Shampoos und Schokoriegeln der «Klimaneutral»-Kleber aus den Regalen verschwinden. Ganz alle wollen den Werbetrick aber nicht aufgeben. Der «klimaneutral produzierte Tilsiter» etwa soll bleiben, sagt Geschäftsführer Urs Hänni. «Wir haben bereits ausländische Händler, die sich für dieses Produkt interessieren.»

Doch da das entsprechende Label, das Tilsiter auf seinen Werbematerialien verwendet, von Swiss Climate stammt, könnte bald auch der CO2-freie Käse dahinschmelzen.



