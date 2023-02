Spitzenküche aus dem Nahen Osten – «Bei mir gibts Mama Ganoush. Meinen Vater habe ich nie kochen sehen» Alan Geaam hat eine Tellerwäscherkarriere hingelegt und eine lange Reise hinter sich. Sie beginnt im westafrikanischen Liberia und endet in einem libanesischen Sternerestaurant in Paris. Nina Kobelt

Sternechef Alan Geaam im gleichnamigen Pariser Restaurant. Begonnen hat der Libanese als Tellerwäscher. Foto: AFP

Alan Geaam schaut aus dem Fenster und lächelt flüchtig. Man sieht Schnee, Berge in der Ferne, es ist St. Moritz, das sich als «Top of the World» bezeichnet. Der libanesische Koch ist ganz oben angekommen, im wörtlichen und im übertragenen Sinne: Wer es ans internationale St. Moritz Gourmet Festival schafft, gehört vielleicht nicht zwingend zur Elite, hat aber einen ziemlichen Berg erklommen.