Kanton saniert – Bei Stadel muss die Umfahrungsstrasse umfahren werden Für den letzten Schliff am Belag wird die Kiesstrasse ab kommendem Montag für zwei Wochen gesperrt. Manuel Navarro

Zwischen Neerach und Stadel muss demnächst die Kiesstrasse gesperrt werden. Foto: Michael Trost

Bei Neerach und Stadel müssen Verkehrsteilnehmende ab dem 23. August einen Umweg in Kauf nehmen. Das kantonale Tiefbauamt erneuert bereits seit Anfang April auf der Kiesstrasse den Fahrbahnbelag. Dabei werden auch die Randabschlüsse sowie Teile der Entwässerungsleitungen saniert. Die Bauarbeiten sind in den vergangenen Monaten wie geplant vorangeschritten. Jetzt steht noch der letzte Schritt der Erneuerung an. Für die abschliessenden Belagsarbeiten wird die aktuell halbseitige Verkehrsführung aufgehoben. Dies, weil der betroffene Bauabschnitt aus Gründen der Einbauqualität des Belags sowie aus Rücksicht auf die Verkehrs- und Arbeitssicherheit komplett gesperrt werden muss.