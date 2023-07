Flughafen – Bei Swiss gibt es bald Gratis-Internet zum Chatten Die Fluggäste der Swiss können ab nächstem Mittwoch auf sämtlichen Langstreckenflügen kostenlos das Internet nutzen. Aber nur für Chatdienste wie Whatsapp.

Am 2. August geht es bei der Fluggesellschaft Swiss los mit Chatten über den Wolken. Dann wird der neue Service in allen Reiseklassen während des gesamten Flugs und ohne Datenbegrenzung eingeführt. Allerdings: Der Service bleibt dann auch auf die Chatfunktionen beschränkt. «Wer zusätzliche Funktionen wie das Surfen im Internet, E-Mail oder Social Media nutzen möchte, kann aus zwei Zusatzpaketen wählen, die ab 25 Franken erhältlich sind», heisst es in einer aktuellen Mitteilung der Airline. In den 25 Franken sind vier Stunden («Wi-Fi 4 Hours») inbegriffen. Für 35 Franken gibt es Daten auf dem ganzen Flug («Wi-Fi Premium»). Für Fluggäste in der First Class und HON Circle Members ist der uneingeschränkte Zugang für den gesamten Flug kostenlos.

Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer der Swiss, nennt das «einen grossen Sprung nach vorne». Bei allen Services ist das Datenvolumen unlimitiert. Beim Gratisservice können aber eben nur die Chatfunktionen genutzt werden. Dabei können jedoch auch datenintensive Inhalte konsumiert werden. Damit die Bandbreite möglichst allen Passagieren gleichermassen zur Verfügung steht, sind bei den kostenpflichtigen Angeboten einzig Videostreamingdienste deaktiviert. Das Abspielen von Videos auf Social-Media-Plattformen ist hingegen möglich, auch Audiostreaming- sowie Cloud- und VPN-Dienste stehen den Fluggästen zur Verfügung.

