Wer mit der CS mitzieht – Bei Swisscom und Axa werden schon die Bewerber geduzt Die zweitgrösste Schweizer Bank will ihre Kunden duzen – was machen andere Schweizer Firmen? Jorgos Brouzos , Rasmus Wyss , Philipp Felber-Eisele , Jon Mettler , Holger Alich

Ein Swisscom-Shop in Bern: Potenzielle Swisscom-Mitarbeiter werden schon beim Vorstellungsgespräch geduzt. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Credit Suisse will ihre Kunden künftig duzen und so lockerer werden. Der Bericht dieser Zeitung schlug Wellen. Klar, denn die Banken gelten eher als versnobt und distanziert. Das soll bald nicht mehr so sein: «Wir werden die Regeln der Bankenbranche ändern», ist Serge Fehr, Leiter Privatkundengeschäft Credit Suisse, überzeugt.

Die Aufregung ist verständlich: Kaum eine Schweizer Firma hat es bislang gewagt, den Kunden von sich aus das Du anzubieten.

Der Schweizer Normalfall: Mit den Kollegen per Du, mit den Kunden per Sie

Bei den meisten grossen Firmen sind die Mitarbeiter per Du, neuerdings sogar schon beim Vorstellungsgespräch. Foto: Getty Images/iStockphoto

Viele Schweizer Firmen machen lieber nichts falsch und sind etwas konventionell. Bei den SBB, den Telecomfirmen Swisscom, Sunrise, Salt, UPC oder den Banken wie Raiffeisen und Postfinance gilt: Die Kunden werden nicht geduzt. Das gebiete die Höflichkeit und die professionelle Distanz, heisst es. Klar könne aber aus dem «Sie» ein «Du» werden, wenn man sich besser kenne.

Firmenintern sieht es anders aus, das Du ist bei vielen grossen Unternehmen seit einiger Zeit Standard: «Das Du trägt dazu bei, dass alle Mitarbeitenden offen aufeinander zugehen», heisst es beim Versicherer Zurich.

Geduzt wird ein möglicher Swisscom-Mitarbeiter nicht erst am ersten Arbeitstag, die Telecomfirma führt schon Bewerbungsgespräche mit den künftigen Vorgesetzten und den Personalverantwortlichen per Du durch. «Wir sprechen die Kandidaten schon in den Stelleninseraten per Du an. So erhalten Bewerber einen besseren Eindruck, wie die Arbeitskultur bei Swisscom ist», sagt eine Swisscom-Sprecherin. Gleiches gilt für den Versicherer Axa, so eine Sprecherin.

Bei Coop kommts drauf an

An der Kasse werden die Kunden meist gesiezt. Foto: Keystone

«Häsch e Supercard?» ist eher die Ausnahme. In Coop-Läden werden die Kunden meist gesiezt. Das gilt aber nicht in den Take-away-Filialen «Coop to go» und den Karma-Shops. «Wir haben uns dafür entschieden, unsere Kunden zu duzen.» Hätten die Verkäufer den Eindruck, dass ein Kunde lieber gesiezt werden möchte, würden sie aber darauf eingehen. Bei der Migros gilt fast immer das förmliche «Sie»: «In unseren Filialen wird in der Regel gesiezt. Bisher gab es kein Kundenbedürfnis, dies zu ändern.»

Der Pionier: Versicherer Smile findet Duzis gut

Mit dem Versicherer per «Du» – auch wenns geklöpft hat. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die Versicherung Smile will nicht konventionell sein. Sie duzt alle ihre Kunden seit einem Jahr. «Die Erfahrungen sind positiv», sagt eine Sprecherin. Nur wenige Kunden haben sich an der neuen Ansprache gestört. «Es gibt ein paar ältere Damen, vor allem in der französischsprachigen Schweiz, die finden das Ganze nicht so toll», so die Sprecherin. Die Kommunikation sei durch den Wechsel aufs Du einfacher und verständlicher geworden, die Firma sei den Kunden so näher. Die Konkurrenz habe noch nicht nachgezogen, Smile könne sich so klar von den klassischen Versicherern abgrenzen. «Da ist ein solcher Schritt noch weit entfernt», sagt die Sprecherin.

Das sagt der Fachmann

Bei Ikea ist sich der Kunde das Du gewohnt. Foto: Andrea Zahler

Marketingprofessor Sven Reinecke von der Universität St. Gallen sagt: «Das Du muss glaubwürdig sein.» Beim Möbelhändler Ikea sei es etwas anderes als beim Banking von Grossbanken. Ungefragt würde Reinecke im Banking nicht aufs Du umstellen, ausser bei jüngeren Kundengruppen. «Ich möchte von meiner Bank nicht geduzt werden, duze mich aber durchaus mit dem Kundenberater», sagt Reinecke. Wer auf das Sie setze, sei zwar immer auf der sicheren Seite, wirke in manchen Situationen jedoch etwas konventionell.

Die grosse Ausnahme: Soziale Medien

Auf Instagram, Facebook, Twitter und Co. werden die Kunden meist geduzt, das gilt etwa für die Detailhändler Migros und Coop. Auch in der Werbung werden die Kunden öfter mal per Du angesprochen. So heisst es beim Kabelnetzbetreiber UPC. «Dies entspricht der aktuellen Branchenentwicklung und unserer internationalen Kultur und ist unserer Ansicht nach auch zeitgemäss», sagt eine UPC-Sprecherin.