Blick auf die Glattt – Bei Trockenheit und Hitze ist Rettung für Glatt-Fische parat Die Fische im Unterland haben die Hitze bis jetzt gut überstanden. In der Töss hingegen musste man bereits einen Abschnitt abfischen. Anna Bérard

Diese Fische wurden im Juli 2022 aus der Töss gerettet, weil gewisse Abschnitte kurz vor dem Austrocknen standen. Foto: Sabina Bobst

Am Wochenende stiegen die Temperaturen über 30 Grad. Damit sind auch die Wassertemperaturen nochmals höher. Was bedeutet das für die Fische in den Bächen und Flüssen? Muss die Fischerei- und Jagdverwaltung wie im Hitzesommer 2022 wieder besonders kritische Gewässerabschnitte abfischen? Katharina Weber, Sprecherin der Baudirektion, sagt auf Anfrage: «Der Anlass für eine Abfischung ist, wenn ein Fluss oder Bach trockenfällt.» Für die Fische kann es also bei Trockenheit gefährlich werden, wenn das Wasser in einem Bach oder Fluss knapp wird. Einzelne Hitzetage wie es diesen Sommer bisher gegeben hat, machen ihnen nichts aus. Doch davon später.