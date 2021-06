Autoverkehr in Bülach und Regensdorf – Bei zu vielen Fahrten aus der Tiefgarage drohen Bussen Damit neue Arealüberbauungen nicht zum Verkehrskollaps auf der Strasse führen, wird die Anzahl Zu- und Wegfahrten beschränkt. Funktioniert das? Anna Bérard

Der Druck auf die Verkehrsachsen wird mit den neuen Wohnüberbauungen in Regensdorf steigen. Im Bild die Wehntalerstrasse. Foto: Raisa Durandi

Wer in die neue Guss-Siedlung beim Bahnhof Bülach einzieht, sollte möglichst kein Auto besitzen. Die Parkplätze für die 500 Wohnungen sind beschränkt – die Fahrten in die Tiefgarage und hinaus ebenfalls. Das gilt auch fürs Entwicklungsgebiet Bahnhof Nord in Regensdorf, wo in den nächsten Jahren Wohnungen und Arbeitsplätze für 6500 Personen entstehen.

Wo die Bevölkerung stark wächst, droht ein Verkehrskollaps auf der Strasse. Darum sieht das Verkehrskonzept des Kantons Zürich vor: Wo ein gutes ÖV-Angebot besteht, sollen die Leute vermehrt Bahn und Bus benutzen. In Bülach-Nord, dem Entwicklungsgebiet mit der Guss-Siedlung, soll mindestens 55 Prozent des Mehrverkehrs durch den ÖV abgewickelt werden.