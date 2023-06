Winkel – Beide Geschäfte diskussionslos angenommen Die Gemeindeversammlung von Winkel hat die Jahresrechnung 2022 und eine Kreditabrechnung für ein Pflegeheim genehmigt. Astrit Abazi

Das Minus in der Rechnung von Winkel ist kleiner als budgetiert. Bei einem Gesamtaufwand von 30 Millionen Franken schliesst Winkel die Rechnung 2022 mit einem Minus von rund 912’000 Franken. Der Gemeinderat hatte mit einem Minus von knapp 1,4 Millionen Franken gerechnet. Zwar war beispielsweise der Aufwand im Bereich Gesundheit über 600’000 Franken höher ausgefallen als budgetiert.

Höhere Einnahmen aus Steuern hatten jedoch zu einem insgesamt besseren Resultat geführt. Allein der Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern war um rund 850’000 Franken höher ausgefallen als erwartet. An der Gemeindeversammlung vom Montag, 12. Juni, hat die grosse Mehrheit der 72 anwesenden Stimmberechtigten (Stimmbeteiligung von 2,1 Prozent) die Rechnung ohne Diskussionen abgesegnet.

Als zweites Geschäft traktandiert war die Abnahme einer Kreditabrechnung. Vor fünf Jahren hatte Winkel an der Urne einer Pflegewohnung in der Überbauung Tüfwis/Spichergasse zugestimmt. Nach der Anrechnung eines Legats in der Höhe von rund 533’000 Franken blieben noch Kosten von rund 335’000 Franken, welche über die Steuern zu finanzieren sind. Auch die Kreditabrechnung wurde von der Gemeindeversammlung genehmigt.

Astrit Abazi ist Redaktor im Ressort Zürcher Unterland.

