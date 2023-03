Erweiterung Allmend Bülach – Beim 49-Millionen-Schulhaus werden 60’000 Franken gestrichen Das Stadtparlament empfiehlt den Kredit für das Schulhaus Allmend zur Annahme. Zuvor halbierte es aber noch die Summe für Kunst am Bau. Daniela Schenker

Die geplante Erweiterung des Schulhauses Allmend kommt am 18. Juni an die Urne. Visualisierung: PD

Aktuell finden im Bülacher Schulhaus Allmend 12 Schul- und 7 Kindergartenklassen und damit total 544 Kinder Platz. Weil das in Zukunft bei weitem nicht ausreichen wird, ist eine Sanierung und Erweiterung der Anlage geplant. Vorgesehen sind unter anderem 12 Klassenzimmer und der Neubau einer Dreifachturnhalle. Kostenpunkt: 49,1 Millionen Franken. Am Montagabend entschied das Stadtparlament über die Abstimmungsempfehlung für den Urnengang vom 18. Juni. Und die lautete am Ende einstimmig Ja.