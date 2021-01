EHC Kloten gleich zweimal innerhalb von 25 Stunden gegen Swiss-League-Topteam Ajoie Infos einblenden

«Für Coaches und Spieler zwei extrem wichtige Spiele» - das sagt Trainer Per Hanberg zu den Partien vom Freitag (zuhause um 19.45 Uhr) und Samstag (auswärts um 18 Uhr) gegen den HC Ajoie. Die Pruntruter haben sieben Partien weniger als Kloten ausgetragen; was die Verlustpunkte anbelangt, stehen sie um zehn Zähler besser da als die Flughafenstädter. Kloten kann innerhalb von 25 Stunden dieses Handicap entscheidend reduzieren - oder zumindest nicht grösser werden lassen.

7:1 gewann Kloten das erste Heimspiel, 3:4 verlor es in Pruntrut. Mittlerweile sind Ajoies «Wunderstürmer» Jonathan Hazen und Philip-Michael Devos in der Skorerliste nach Punkten pro Spiel (1,88) bereits wieder führend. Robin Figren liegt auf Platz 1 der Skorerliste (33 Partien/49 Punkte), gefolgt von Hazen (26 Spiele/48) und Devos (26/48). Eric Faille, mit 35 Punkten der beste Passgeber der Liga, folgt auf Rang 6 mit 44 Punkten. Hazen/Devos sind bezüglich Einsatzzeiten (Belastung) unter den Top 8, Klotens Mann mit den meisten Spielminuten pro Match ist gemäss Verbandsstatistik Simon Kindschi. Kloten muss im Bereich Unterzahlspiel zulegen, da ist Ajoie führend. Die Zürcher dafür weisen das beste Powerplayspiel auf. (jch)