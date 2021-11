Gastroserie – Beim Italiener in Schöfflisdorf schmeckt auch die bürgerliche Kost Das Restaurant & Pizzeria Zur Schmitte in Schöfflisdorf wurde neu eröffnet. Renato Cecchet

In den Gaststuben des Restaurants & Pizzeria Zur Schmitte dominieren die Farben Rot und Weiss. Foto: Renato Cecchet Der offerierte Apéro passt farblich gut zu den Tischtüchern. Foto: Renato Cecchet 1 / 2

Das vormalige Restaurant Zur Schmitte wurde Ende Mai wiedereröffnet. Der vorherige Pächter verlängerte den Vertrag nicht. Jetzt bietet das Gasthaus neben bürgerlicher neu auch italienische Küche an, heisst deshalb Restaurant & Pizzeria und hat auch einen Take-away-Service. Dem Namen entsprechend befindet es sich im Schmittedörfli und liegt gleich neben der Spar-Filiale an der Wehntalerstrasse. Die Parkplätze sind allerdings an der Dorfwiesenstrasse hinter dem Haus zu finden.

Es gibt eine Gaststube und gleich daneben ein Säli. Rote und weisse Tischtücher passen farblich zum gratis offerierten Apéro, dessen Zusammensetzung das Geheimnis des Wirts bleibt. Zumindest einen Schuss Prosecco vermögen wir auszumachen. Dass das Restaurant in Schöfflisdorf wieder geöffnet ist, hat sich herumgesprochen. Die Tische sind an diesem Samstagabend gut besetzt.