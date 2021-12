Sonnenhof-Areal – Beim Kultur-und Begegnungszentrum dürfen alle mitreden Für die Entwicklung des Projekts Kultur- und Begegnungszentrum gründet die Stadt Bülach einen Förderverein. red

Eine Visualisierung zeigt, wie sich die Architekten das neu überbaute Sonnenhof-Areal vorstellen. Hier von Norden aus gesehen. Bild: PD



Im Jahr 2021 hat die Stadt Bülach mit Unterstützung von Personen aus Kultur, Politik und Gastronomie an einem Entwurf eines Betriebskonzepts für das geplante Kultur- und Begegnungszentrum auf dem Sonnenhof-Areal gearbeitet. Nun wird für dieses Projekt ein Förderverein gegründet. Die Mitgliedschaft steht allen Interessierten offen.Die Gründungsveranstaltung findet am 31. Januar um 18.30 Uhr im Hotel-Restaurant Zum Goldenen Kopf statt. Eine Anmeldung ist obligatorisch. Der Verein solle im politischen Prozess und Fundraising sowie in der Beziehungspflege und Werbung mithelfen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Die Planung für ein neues Kultur- und Begegnungszentrum ist ein Legislaturziel des Stadtrats. Die Stiftung für

Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG), vertreten durch die Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG (Terresta), und die Stadt Bülach arbeiten bei der Planung des Kultur- und Begegnungszentrums zusammen. Die beabsichtigte Realisierung und Finanzierung des Bauvorhabens auf dem Areal Sonnenhof wird durch die SKKG beziehungsweise Terresta als deren Vertreterin erfolgen. Die Räume des Zentrums sollen langfristig der Stadt vermietet werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.