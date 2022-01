Ende der Corona-Tests an Schulen – Beim letzten Pooltest in Embrach war über die Hälfte der Resultate positiv Die Schulen müssen auf Geheiss des Kantons das Pooltesting vorläufig einstellen. Ein Besuch beim vorerst letzten Pooltest an der Primarschule Embrach. Thomas Mathis

Nach einer Minute dürfen die Kinder die Flüssigkeit aus dem Mund ins Röhrchen spucken. Foto: Francisco Carrascosa

Kein repetitives Testen mehr an Zürcher Schulen bis Ende Februar. Das hat der Kanton diese Woche entschieden, um die Labors zu entlasten. So war das Spucken am Montagmorgen vorläufig der letzte Pooltest an der Primarschule Embrach. Und dieser hatte es in sich: «Weit über die Hälfte der Resultate sind positiv», schrieb die Schulleitung am Dienstag in einem Brief an die Eltern.