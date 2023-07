Podcast zum Schweizer Fussball – «Absurd, dass Jashari nicht innerhalb der Schweiz wechseln darf» Ist der Saisonstart für den FC Basel zu früh gekommen? Sind die Young Boys bereits wieder im Meistermodus? Ist der FC Zürich so gut, wie er sich selber sieht? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es ist die Schweizer Transfergeschichte des Sommers: Ardon Jashari, der sich mit dem FC Basel über einen Wechsel einigt, ehe er seinen Club FC Luzern damit konfrontiert. Der deswegen sein Captainamt verliert – und doch nicht zum FCB wechseln darf, weil die Luzerner einen Transfer innerhalb der Schweiz kategorisch ablehnen.

«Absurd» nennt Dominic Wuillemin den Entscheid in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts: «Wenn das Angebot finanziell passt, warum sollte der Spieler dann nicht auch innerhalb der Schweiz wechseln? Der FCB wäre für ihn immer noch ein Aufstieg. Und die Luzerner müssen als Ausbildungsclub damit rechnen, dass Spieler sie verlassen.»

So hören Sie unseren Fussball-Podcast Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Dem hält Thomas Schifferle das Vorgehen von Jashari entgegen. «Er hat hinter dem Rücken des FC Luzern verhandelt und hat den Club vor vollendete Tatsachen gestellt. Dieses Vorgehen ist grundfalsch. So gehst du nicht vor als Captain.»

Einigkeit besteht darin, dass die Affäre bislang nur Verlierer hervorgebracht hat. Jashari, der nicht mehr Captain ist. Luzern, das damit rechnen muss, dass künftig Talente doppelt nachdenken werden, bevor sie einen Vertrag beim FCL unterschreiben. Und der FCB, der noch immer keine vollständige Mannschaft hat.

Ausserdem besprechen wir in der aktuellen Folge der «Dritten Halbzeit» die Startrunde der Super League, dort hat YB angeknüpft hat, wo es die letzte Saison beendet hat. Wir fragen uns, ob der FC Zürich richtig Geld in die Hand nehmen müsste, um einen neuen Stürmer zu verpflichten. Und wir klingeln in Neuseeland durch, wo sich unser Reporter Fabian Sanginés auf die kommenden WM-Partien der Schweizerinnen gegen Norwegen und Neuseeland vorbereitet.

Wann welches Thema besprochen wird

01:59 Young Boys - Lausanne

11:06 FC Zürich - Yverdon

21:57 St. Gallen - FC Basel

36:40 Der Fall Ardon Jashari

46:01 FC Winterthur - FC Luzern

51:18 Grasshoppers - Servette

58:27 Schweizerinnen an der WM

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.