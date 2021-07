Einweg- statt Mehrweggeschirr – Beim Plastik-Güsel sieht Zürich alt aus In einem Schweizer Städte-Ranking von Greenpeace liegt Zürich ganz hinten. Weil hier anders als etwa in Basel zu wenig gegen Einweggeschirr gemacht werde. Marius Huber

Abfall vor dem Opernhaus während des Züri-Fäscht 2016. Foto: Barbara Truninger

Es kommt selten genug vor, dass Zürich in einem Ranking so richtig schlecht abschneidet. Dass dies aber ausgerechnet in einem Umwelt-Ranking passiert, dürfte für die rot-grün regierte Stadt eine eher unerwartete Premiere sein. Dies hat damit zu tun, dass Zürich zu wenig unternimmt gegen ein Übel, das sich besonders an schönen Tagen gut sichtbar im öffentlichen Raum türmt: Plastikbecher und Take-away-Verpackungen – einmal benutzt, dann weggeworfen.

Zu diesem Fazit kommt die Umweltorganisation Greenpeace. Sie hat aufgrund einer Umfrage unter Schweizer Städten verglichen, wie stark sich diese gegen die «Plastikschwemme» stemmen. Untersucht wurde, mit welchen Massnahmen sie sich für Mehrweggeschirr und wiederverwendbare Verpackungen einsetzen. Für Zürich gab es am Ende bloss die Note 2, also «schwach», während die Spitzenreiter Basel und Bern von Greenpeace mit «gut» bis «sehr gut» bewertet werden.