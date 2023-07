GC-Campus Niederhasli – Beim Public Viewing bleiben die GC-Spielerinnen unter sich Die Frauenmannschaft des Grasshopper Club lud in Niederhasli zum Public Viewing. Die grosse Schar an Nati-Fans blieb dabei aber aus. Severin Hartmann

Die Spielerinnen und der Staff des GC Frauenfussball leiden bei jeder verpassten Torchance mit. Foto: Raisa Durandi

Während sich die Frauen des Schweizer Nationalteams in Neuseeland bei herbstlichen Temperaturen gegen die Norwegerinnen abkämpften, herrschte auf dem Campus in Niederhasli eine entspannte Atmosphäre bei Sonnenschein. Nach ihrem morgendlichen Training lud die erste Mannschaft des GC Frauenfussball zum gemeinsamen Public Viewing. Der Fan-Andrang hielt sich dabei aber in Grenzen, nur vereinzelte Zuschauerinnen und Zuschauer waren vor Ort, die nicht zum Staff oder dem Team gehörten.