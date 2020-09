Archaische Handwerkskunst – «Beim Schmieden bin ich mit allen Elementen im Bunde» Schmied Stephan Voigt fertigt in seiner Werkstatt in Watt nicht nur Messer, Schmuck oder Werkzeuge: In Kursen gibt er sein Wissen über das uralte Handwerk weiter. Barbara Stotz Würgler

Stephan Voigt aus Watt bei Regensdorf will die Schmiedekunst vor der Vergessenheit bewahren. Foto: Sibylle Meier

«Objekte mit Seele»: So beschreibt Stephan Voigt, was in seiner Schmiede in Watt bei Regensdorf jeweils in stundenlanger, schweisstreibender Arbeit entsteht. An diesem Vormittag schmiedet er aus einem Stück Stahl ein Küchenmesser. Dazu muss er das Rohmaterial im Brennofen, der sogenannten Esse, zum Glühen bringen. Die Lederschürze umgebunden, schaufelt er etwas Holzkohle in den Ofen, giesst Sprit darüber und entzündet das Feuer. 1000 bis 1200 Grad Celsius sind nötig, damit Stahl bearbeitet werden kann. In der Zwischenzeit skizziert er mit einem Stück weissen Speckstein auf einer Metallplatte das Messer, das er anfertigen möchte. Der 40-Jährige hat sich auf die Herstellung kleinerer Gegenstände, insbesondere Messer, spezialisiert. Diese schmiedet er auf Bestellung für Privatpersonen oder für Köche. Für Handwerker fertigt er Werkzeuge an, die langlebig und nachhaltig sind.

Schweisstreibende Handarbeit

Glüht der Stahl, nimmt ihn Stephan Voigt aus der Esse und legt ihn auf den 270 Kilogramm schweren Amboss. Immer wieder lässt er den Hammer niedersausen, verleiht dem Klumpen nach und nach die gewünschte Form. Zurück ins Feuer damit, um das Material Minuten später wieder zurechtzuhämmern. Es ist laut in der Schmiede, Stephan Voigt schützt seine Ohren mit Kopfhörern. Wenn er zwischendurch den Stahl an die Bandschleife hält, sprühen die Funken, weshalb der Schmied eine Schutzbrille aufsetzt. Um Zeit und Kraft zu sparen, benutzt er auch den Lufthammer. Mit über 200 Schlägen pro Minute saust der 34-Kilogramm-Hammer immer und immer wieder auf den glühenden Stahl nieder.

Was zuvor noch ein Klumpen Stahl war, nimmt langsam die endgültige Form eines Messers an. Foto: Sibylle Meier (sim)

Der Ofen benötigt Nachschub, Stephan Voigt schaufelt mehr Kohle hinein. Immer wieder überprüft er das angehende Messer mit kritischem Blick, vergleicht dessen Form mit der Skizze. Wischt sich mit dem Ärmel des T-Shirts den Schweiss aus dem Gesicht. Löscht den Durst mit ein paar grossen Schlucken Wasser.

Altes Handwerk in Kursen fördern

Der gelernte Schmied und Schreiner Stephan Voigt stammt aus dem deutschen Magdeburg. Nach vier Wander- und Lehrjahren durch Deutschland liess er sich vor einigen Jahren in der Schweiz nieder. In der Werkstatt in Watt, in welcher er zur Untermiete ist, erteilt er auch Schmiedekurse für maximal zwei Personen. An ein, zwei oder drei Tagen stellen die Teilnehmenden ihre eigenen Messer her. Zusammen mit einem Freund bietet er auch Teamevents an, bei denen zum Beispiel Grillspiesse angefertigt werden. «Schmieden ist das archaischste Handwerk überhaupt», erklärt Stephan Voigt. Es sei ihm deshalb ein Anliegen, es vor der Vergessenheit zu bewahren. Zudem ist er Mitglied in der «Interessengemeinschaft Schmiede», in welcher sich zahlreiche Schmiedinnen und Schmiede aus der ganzen Schweiz zusammengeschlossen haben.

Stahl selber gewinnen

Das Schmieden ist für Stephan Voigt viel mehr als ein Broterwerb, es ist seine grosse Leidenschaft. «Beim Schmieden bin ich mit allen Elementen im Bunde. Luft, Feuer, Wasser und Erde». Tatsächlich gewinnt er den Stahl zweimal jährlich selber in einem sogenannten Rennofen. Dabei wird Eisenerzerde mit Holzkohle verbrannt. Das Erz schmilzt bei rund 1500 Grad und rinnt zu Boden, wo es als Klumpen zurückbleibt. Danach reinigt und schmiedet es Stephan Voigt in einem aufwendigen Prozess. Der Stahl, den Stephan Voigt an diesem Vormittag in ein Messer verwandelt, stammt noch vom Watter Fest im September 2019, als er mit seinem Schmelzofen vor Ort war.

Immer wieder kontrolliert Stephan Voigt, ob das künftige Messer auch seinen Vorstellungen entspricht. Foto: Sibylle Meier

Nach rund zweieinhalb Stunden ist das Küchenmesser so weit fertig, dass er es nun schleifen kann. In einem letzten Arbeitsschritt wird er später einen Holzgriff anbringen. So wird er es an seinen zukünftigen Besitzer übergeben. Verschwitzt, etwas erschöpft – aber überglücklich, betrachtet Stephan Voigt das Resultat des Vormittags: Wieder hat er ein «Objekt mit Seele» geschaffen.