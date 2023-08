Beim Vespadoktor in Stadel – «Die Arbeit an meinen Vespas erspart mir den Psychiater» Bigi Frank hat ein grosses Hobby. Er restauriert alte Vespas. Dieser Zeitung öffnete er die Türen seiner Werkstatt und gab Einblicke in seine Leidenschaft. Ruth Hafner Dackerman

André Frank aus Raat bei Stadel restauriert alte Vespas. In dieser Arbeit findet er seine Ruhe.



Foto: Sibylle Meier

In der kleinen Werkstatt in Raat bei Stadel stehen mehrere Vespas in unterschiedlichen Farblackierungen. Drei von ihnen sind bereits fertig restauriert. Auf dem Arbeitslift steht eine Vespa 125 in Crèmeweiss, Modell VNL1T. Bigi Frank ist dabei, die alte Unterbrecherzündung auf eine elektronische Version umzubauen. «Normalerweise brauche ich Originalersatzteile. Doch bei der Zündung geht das nicht.»